Promi Big Brother verteilt Wildcard: Diese Trash-TV-Sternchen und Influencer haben eine Chance auf den Container

Promi Big Brother verteilt auch dieses Jahr wieder die Wildcard. Damit haben auch unbekanntere Gesichter eine Chance, in den Container zu ziehen. Diese Kandidat:innen stehen zur Auswahl.

Auf eines ist Verlass: Jahr für Jahr beginnt im Herbst die beste Trash-TV-Zeit des Jahres. Bald meldet sich Promi Big Brother zurück - über den Cast ist allerdings noch nicht viel bekannt. (Welche drei Stars schon bestätigt wurden, könnt ihr hier nachlesen.) Wie letztes Jahr wird aber auch diesmal eine Wildcard verteilt. Die Zusehenden haben die Wahl aus 8 Kandidat:innen und dürfen einen direkt in die Show wählen - auch ohne V.I.P.-Status. Wer zur Promi-BB-Kandidatur antritt, erfahrt ihr hier.

Trash-TV und Internet-Fame: Diese Wild-Card-Kandidat:innen sind keine Promis

Die Zusehenden haben es in der Hand. Auf Joyn kann aus 8 potenziellen Anwärter:innen abgestimmt werden, wer dank Wildcard in den Promi-Container ziehen wird. Wer auch immer der oder die Glückliche sein wird, kann sich also auf richtig viel Fame freuen. Dass es den Kandidat:innen wohl genau darum geht, liegt nahe: Sie sind überwiegend als Influencer und Trash-TV-Darsteller unterwegs und profitieren extrem von der enormen Reichweite der Show.

Garry Secret

Der Content Creator und Influencer ist mit Ex-Bachelor-Kandidatin Yasmin Yve Vogt zusammen - gemeinsam fallen die beiden immer wieder durch ihren Altersunterschied auf. Garry ist 6 Jahre jünger - der frisch gebackene Internetstar ist erst im Juli 20 Jahre alt geworden.

Laberrhababer/ Sarah Wagner



Die Influencerin ist auf TikTok bekannt - gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian teilt sie Momente aus ihrem Leben als Pärchen. Die beiden sorgen für eine Mischung aus Humor und schonungsloser Offenheit - beim Publikum kommt diese Ehrlichkeit gut an. Diese Eigenschaft würde sich auch bei Promi BB bestimmt gut machen.

Flying Bengel

Mit bürgerlichem Namen heißt TikToker Flying Bengel eigentlich ganz bodenständig: Bernd Schütteler. Auf TikTok begeisterte er mit Comedy-Sketches die Fans - seine berühmteste Rolle: Eine durchgeknallte Flugbegleiterin. Der selbsternannte Schauspieler könnte jetzt auch im Reality-TV durchstarten.

Luisa Crash

Luisa Crash ist im TV bisher nicht wirklich bekannt. Auf Social Media teilt die Influencerin Eindrücke aus ihrem Travel-Alltag und begeistert damit über 160.000 Fans. Ob sie das Zeug zum Realitystar hat? Wir werden es vielleicht bald erfahren.

Sarah Liebich



Sarah Liebich ist bereits leidgeprüft im Reality-TV. Bei Temptation Island musste sie mit ansehen, wie ihr Partner Nico (Sohn von Reality-Legende Thorsten Legat) sie mit einer Verführerin betrog. Danach war das Ex-Paar auch noch bei Prominent Getrennt zu sehen.

Laura Peuker



Sie weiß, wie man für spannende TV-Momente sorgt. Bei Temptation Island war sie bereits als Verführerin dabei und konnte den vergebenen Marc-Robin aus der Reserve locken. Dieser wollte seine Freundin mit der Verführerin heimlich betrügen - doch er stellte sich dabei nicht gerade geschickt an. Alle bekamen es mit - auch seine Ex, die sich noch in der Show trennte.

Melissa Heitmann



Melissa ist ebenfalls als Verführerin bei Temptation Island bekannt geworden. Ihr Partner ist ebenfalls bekannt im Trash-TV-Kosmos: Are You The One?-Kandidat Marwin Klute zeigt auf Instagram seine stahlharten Muskeln.

Christian Kugathasan

Er ist der Einzige, der bereits weiß, wie Big Brother funktioniert: Kugathasan war dieses Jahr in der regulären Big-Brother-Version dabei und konnte bereits Erfahrungen im Container sammeln. Ob er erneut teilnehmen darf, entscheiden die Zusehenden.

Streaming & TV-Ausstrahlung: Dann startet Promi Big Brother

Nächsten Monat ist es so weit: Am 7. Oktober 2024 startet die 12. Staffel von Promi Big Brother. Wie immer gibt es die Show täglich live in SAT.1 und 24/7 im Livestream auf Joyn zu sehen.