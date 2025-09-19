Das wurde aus den DSDS-Superstars der ersten Stunde: Einer will mit dem Musikbusiness gar nichts mehr zu tun haben

Anfang der 2000er: DSDS ist ein Massenphänomen im TV, Millionen schalten Woche für Woche ein. Die ersten Gewinner:innen wurden damals zu richtigen Stars, doch was wurde aus ihnen 20 Jahre später?

Wir schreiben das Jahr 2002: Zum ersten Mal flimmert die Castingshow Deutschland sucht den Superstar über die Bildschirme. Sofort wird die Show zum Mega-Hit. Wenn Normalos sich vor Poptitan Dieter Bohlen trauten, um ihr Talent zum Besten zu geben, dann saß ganz Deutschland vor dem TV. Selbst mit dem damaligen Platzhirsch Wetten, dass..? konnte es die Show zu ihrer Glanzzeit aufnehmen.

Heute scheint der Hype vollkommen verflogen. Wer gewonnen hat, interessiert meist nur noch eingefleischte Fans. Seit Jahren konnte keiner der Superstars mehr eine nachhaltige Karriere im Musik-Business starten. Wie sah es bei den ersten Gewinner:innen aus? Wir haben nachgeforscht: Das wurde aus den ersten DSDS-Stars.

Sie haben DSDS gewonnen: Was machen die ersten Superstars heute?

Alexander Klaws - Staffel 1 (2002)

Er war der erste DSDS-Gewinner überhaupt und ist mehr als 20 Jahre später immer noch mega-erfolgreich. Alexander Klaws überzeugte bei der Castingshow als strahlender Milchbubi, der die Herzen der Fans höherschlagen ließ. Heute hat sich der 41-Jährige vor allem als Musical-Darsteller etabliert. Seine Rollen könnten kaum vielfältiger sein: Er stand schon als Jesus, Tarzan und zuletzt sogar als Winnetou auf der Bühne. 2021 gewinnt er die Erfolgsshow The Masked Singer – und zeigt damit, dass er auch ohne Gesicht mit seiner Stimme überzeugen kann.

Elli Erl - Staffel 2 (2004)

Erinnert ihr euch? Elli Erl schlich sich als ausgeflippte Rockröhre in die Herzen der Zusehenden. Mit ihrer exzentrischen Kurzhaarfrisur und der starken Stimme konnte sie 2004 den Sieg einheimsen. Kaum zu glauben: Bis zum Gewinn von Schlagersternchen Beatrice Egli im Jahr 2013 hatte es keine andere Frau mehr auf Platz 1 geschafft. Mit Bohlen verstand sich Erl anscheinend nicht gerade blendend, die Zusammenarbeit wurde schnell nach der Show beendet. Die 45-Jährige tritt immer mal wieder auf kleineren Bühnen auf, doch hauptberuflich ist sie seit Jahren anderweitig unterwegs: Als Realschullehrerin unterrichtet sie Musik und Sport.

Tobias Regner - Staffel 3 (2005)

Tobias Regner lebt für die Rockmusik – damals wie heute! Der rothaarige Rocksänger konnte sich 2005 bei DSDS gegen seine Konkurrenz durchsetzen, auch nach der Show ging es musikalisch für den Rocker weiter. Der 42-Jährige konnte einige Solo-Erfolge verbuchen, später war er mit seiner eigenen Band unterwegs. Seit 2023 verschlägt es den Rock-Fan in neue Gefilde: Mit der Band "ORION Band & Orchestra" tourt er durch Europa und gibt eine Mischung aus Klassik und Rock zum Besten. Heute ist er vor allem als Sprecher unterwegs.





Mark Medlock – Staffel 4 (2007)

Mark Medlock ist ein ganz spezieller Fall in der DSDS-Historie. Nach seinem Sieg 2007 war der Sänger für einige Jahre extrem erfolgreich – der Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen sei Dank. Gemeinsam brachten die beiden mehrere Alben auf den Markt, die sich insgesamt in Millionenhöhe verkauften. 2011 wollte sich der Musiker dann aber verändern und trennte sich von Bohlen. Danach war es mit den Charterfolgen leider auch vorbei. Medlock zog 2011 nach Sylt und verschwand weitestgehend aus der Öffentlichkeit.

Immer mal wieder versuchte sich der Sänger an einem Comeback, doch die Erfolge blieben aus. Um den ehemaligen DSDS-Liebling ranken sich seitdem wilde Gerüchte. Was wirklich aus ihm wurde, weiß niemand so richtig. Der 46-Jährige sei inzwischen als Maler unterwegs. Auf Facebook präsentiert er Einblicke in sein Schaffen:

Thomas Godoj - Staffel 5 (2008)

Ähnlich wie Gewinner Tobias Regner steht Thomas Godojs Karriere ganz im Zeichen der Rockmusik. Bei der Show glänzte er mit seiner einzigartigen Stimme und das Publikum feierte ihn dafür total. Jede Folge erhielt er die meisten Stimmen beim Anrufer:innen-Voting; so eindeutig war ein Sieg wohl selten. Der Deutsch-Pole ist auch nach DSDS erfolgreich unterwegs. Mit DSDS und RTL wollte der Sänger aber nichts mehr zu tun haben; Godoj setzte auf eine unabhängige Karriere.

Spannend: Thomas Godoj rief 2014 erstmals seine Fans per Crowdfunding dazu auf, das nächste Album zu finanzieren. Das erwies sich als so erfolgreich, dass er dieser Strategie auch bei späteren Releases treu blieb. Mit seiner rockigen Musik ist er immer mal wieder auf Tour.

DSDS: Wann es mit der Castingshow weitergeht

Aktuell befindet sich DSDS in einer Pause, aber die nächste Staffel wurde schon angekündigt und wurde auf Frühjahr 2026 angesetzt. Überraschend war die Ankündigung, dass sich Rapper Bushido zur Jury gesellen wird.

