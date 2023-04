DC-Blockbuster des Jahres: Neuer The Flash-Trailer mit doppeltem Batman und Supergirl lässt Welten kollidieren

The Flash startet Mitte Juni in den deutschen Kinos. Jetzt könnt ihr einen neuen Trailer zum DC-Event sehen, der vor bekannten Superhelden strotzt.

The Flash gilt schon jetzt als eine der großen Blockbuster-Hoffnungen des Sommers. Der DC-Film hat alles, was Franchise-Kino der Gegenwart ausmacht: Mehrere Superheld:innen, ein Multiversum und viel Nostalgie. Die Kontroverse um Ezra Miller bremste den Hype bislang kaum. Auf der Cinema-Con wurde nun der neue Trailer zum DC-Event veröffentlicht.

Hier ist der neue Trailer zu The Flash im englischen Original:

The Flash - Trailer 2 (English) HD

Worum geht es in The Flash?

The Flash basiert lose auf der Flashpoint-Story aus den DC-Comics. In der Vorlage reist Barry Allen in der Zeit zurück, um den Mord an seiner Mutter zu verhindern. Im kommenden DC-Film wird die Zeitreise des Superhelden vor allem dazu genutzt, ein Multiversum im Stil von Spider-Man: No Way Home zu öffnen.

Dadurch treten in The Flash DC-Helden wie Michael Keatons Batman aus den Tim Burton-Filmen und Ben Afflecks Batman aus den Zack Snyder-Filmen nochmal auf. Auch Man of Steel-Bösewicht General Zod darf nochmal "Hallo" sagen. Daneben seht ihr in The Flash unter anderem die Einführung von Sasha Calle als Supergirl.

Wann startet The Flash in den deutschen Kinos?

Nach mehreren Verspätungen wird The Flash in Deutschland am 22. Juni 2023 ins Kino kommen, also mitten im Sommer. Eineinhalb Monate vorher, am 3. Mai, läuft die Superhelden-Konkurrenz von Marvel an: Guardians of the Galaxy 3.

