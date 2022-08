DC-Chaos: Jetzt sind vier weitere Superhelden-Filme in Gefahr

Der DC-Film Batgirl landet im Giftschrank, doch es ist nicht der einzige Film in Gefahr. Vier weitere Superheldenfilme könnten vor dem Aus stehen.

Diese Woche hat die Nachricht Aufsehen erregt, dass der fertig gedrehte DC-Film Batgirl im Giftschrank des Studios landen wird. Er soll weder ins Kino kommen noch in den Stream, weil Warner Geld sparen will. Batgirl ist aber nicht der einzige gedrehte oder geplante DC-Film, der jetzt in Gefahr ist. Mindestens vier weitere Filmprojekte haben eine unsichere Zukunft. Einer davon ist schon im Kasten.

Das Batgirl-Problem in Kürze: Warum sind die DC-Filme in Gefahr?

Batgirl wurde ursprünglich für den Streaming-Dienst HBO Max produziert und hat deswegen ein kleineres Budget (und weniger Schauwerte) als DC-Blockbuster wie The Batman, The Suicide Squad oder Wonder Woman 1984. Auf Grund von Änderungen in der Firmenstruktur und dem Personal hat der Konzern Warner Bros. Discovery in der Zwischenzeit allerdings zwei neue Leitlinien entwickelt:

Erstens: DC-Filme kommen ins Kino, nicht zu HBO Max!

Zweitens: Sparen!

Bei Batgirl entschied man sich deswegen dazu, den Film gar nicht zu veröffentlichen. So kann er als Konsequenz aus der Firmen-Zusammenführung von Warner und Discovery von der Steuer abgeschrieben werden. Ja, ihr habt richtig gelesen: Ein ganzer Film wird wegen der Steuererklärung nicht veröffentlicht. Mehr zu den Hintergründen lest ihr im Artikel zum aktuellen DC-Chaos um Batgirl.



Die vier weiteren DC-Filme, die das Schicksal von Batgirl teilen könnten

DC-Film Nummer 1: Blue Beetle

© Netflix Xolo Maridueña in Cobra Kai

Batgirl war Teil einer ganzen Welle von Ankündigungen neuer DC-Filme. Ganz oben auf der Liste der Wackelkandidaten steht Blue Beetle. Die Dreharbeiten für den ersten DC-Film mit einem Latino-stämmigen Helden wurden im Juli beendet. Cobra Kai-Star Xolo Maridueña spielt die Hauptrolle.

Was für Blue Beetle spricht:

Blue Beetle wurde als HBO Max-Film angekündigt, aber erhielt daraufhin einen Kinostart im August 2023.

Auch die Zahl der Steuerabschreibungen von fertig gedrehten Spielfilmen ist begrenzt (hoffen wir).

Was gegen Blue Beetle spricht:

Kinostarts sind teuer und könnten das auf 120 Mio. Dollar geschätzte Budget in die Höhe treiben. Das widerspricht dem Sparplan von Warner.

Regisseur Angel Manuel Soto hat bei Twitter zahlreiche Beiträge mit Sorgen über die Zukunft von Blue Beetle gelikt, aber selbst keine Entwarnung gegeben.

DC-Film Nummer 2: Black Canary

© Warner Black Canary in Birds of Prey

Black Canary sollte der erste Solofilm der aus Birds of Prey bekannten Jurnee Smollett-Heldin sein. Lovecraft Country-Showrunnerin Misha Green wurde für das Drehbuch engagiert. Zu Dreharbeiten ist es bislang nicht gekommen.

Was für Black Canary spricht:

Wenig, aber der Film ist in einer frühen Phase der Entwicklung und kann auf eine Kino-Auswertung ausgerichtet werden.

Was gegen Black Canary spricht:

Gerüchten zufolge sollte der Batgirl-Film das Solo-Abenteuer von Black Canary vorbereiten. (via CBR )

) Der Film kann noch problemlos abgesagt werden.

DC-Film Nummer 3: Static Shock

© DC Comics Static Shock

Der Superheldenfilm über einen Teenager mit elektromagnetischen Kräften wird von Michael B. Jordan (Black Panther) und Reginald Hudlin (Django Unchained) produziert, seit im März 2021 mit Randy McKinnon ein Drehbuchautor angeheuert wurde, blieb es ruhig um das Projekt (via THR ).

Was für Static Shock spricht:

Hochkarätige Produzenten, die man nicht vergraulen will, und eine Verbindung zur einflussreichen afroamerikanischen Comic-Marke Milestone Comics, die 2020 wiederbelebt wurde.

Static Shock wurde nicht dezidiert als HBO Max-Film angekündigt (ein Streaming-Star wurde aber von der alten Warner-Führung in Erwägung gezogen).

Was gegen Static Shock spricht:



Auch hier gilt: Der Film ist in einer frühen Phase der Entwicklung, sodass er ohne Weiteres in den Produktionsmühlen von Warner "vergessen" werden kann.

DC-Film Nummer 4: Supergirl

© DC Comics Supergirl

Sasha Calle wird als Supergirl im kommenden Blockbuster The Flash eingeführt und sollte eigentlich ihren eigenen Solofilm bekommen. Nach den Batgirl-Nachrichten ist dieser aber ein weiterer Wackelkandidat.



Was für Supergirl spricht:

Die gleichnamige TV-Serie wurde 2021 beendet, sodass Calle ihren eigenen Weg ohne ständige Vergleiche gehen könnte.

Was gegen Supergirl spricht:

Laut Insider-Quellen des Rolling Stone wird der Supergirl-Film vermutlich eingestampft.

Das sind natürlich nicht die einzigen Filmprojekte im Entwicklungs-Stapel von DC. In den letzten fünf Jahren wurden zahlreiche weitere Superheldenfilme von Warner für eine Kino-Auswertung angekündigt oder kamen gerüchteweise an die Öffentlichkeit, darunter etwa ein Zatanna-Film von Emerald Fennell (Promising Young Woman) oder Wonder Woman 3 von Patty Jenkins. Auch bei diesen Projekten kann sich noch einiges ändern, ob wegen Firmen-Mergern, kreativen Differenzen oder Terminproblemen. Sobald das der Fall ist, erfahrt ihr das natürlich hier.