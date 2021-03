DC-Fans dürfen ausrasten: Hype zum neuen Justice League ist jetzt nochmal explodiert

Zum Snyder-Cut von Justice League sind erste Reaktionen und ein finaler Trailer erschienen. Beides zusammen treibt den Hype zum DC-Event 2021 nochmal richtig auf die Spitze.

Diese Woche ist es endlich soweit: Der langersehnte Snyder-Cut von Justice League erscheint und DC-Fans bekommen das, worauf sie seit Jahren hingefiebert haben! Am 18. März erscheint die ultimative Version des Blockbusters dann auch in Deutschland exklusiv bei Sky* zum Streamen.

Vorher ist der Hype zum DC-Ereignis des Jahres jetzt nochmal so richtig explodiert. Ein neuer finaler Trailer zum Snyder-Cut ist episch ohne Ende, während die ersten Social-Media-Reaktionen zu dem 4-stündigen Event die Vorfreude ins Unermessliche treiben.

Neuer Trailer zum Snyder-Cut ist wie ein epischer Mini-Blockbuster

Im letzten Trailer vor der Veröffentlichung feuert die neue Justice League-Fassung nochmal aus allen Rohren. Gerade der Fokus auf den finsteren DC-Oberbösewicht Darkseid verleiht den Szenen eine episch-apokalyptische Ausstrahlung.

Schaut hier den finalen Trailer zum Snyder-Cut!

Zack Snyder's Justice League - Trailer 3 (English) HD

Mit etwas mehr als zwei Minuten Länge wirkt der neuste Trailer zum Snyder-Cut schon wie ein Mini-Blockbuster, der die Handlung des DC-Films nochmal mitreißend vor Augen führt. Der Tod von Superman aus Batman v Superman, die Notwendigkeit eines vereinten Superheld*innen-Teams, die gewaltige Bedrohung durch Darkseid und krachende Action sind die Zutaten, mit denen der Trailer ein richtiges Blockbuster-Feuerwerk entfacht.

Erste Social-Media-Reaktionen zum Snyder-Cut heizen die Vorfreude weiter an

Neben dem finalen Trailer wurde gestern auch das Embargo für kurze Social-Media-Reaktionen zum Snyder-Cut aufgehoben. Einige Kritiker*innen durften den neuen Justice League schon vorab sehen und versprechen trotz der XXL-Laufzeit und nicht ganz funktionierenden Ideen ein viel besseres Seherlebnis als bei der Kinofassung von 2017.

#ZackSnydersJusticeLeague ist bei weitem die stärkere Schnittfassung. Ja, er ist lang, aber für den größten Teil dieser 4-stündigen Laufzeit hat das Material einen Zweck. Der Schnitt von 2017 kam mit dem Zusammenkommen der Charaktere davon, einfach weil es ein Superhelden-Teamfilm war...

Hier wird es jedoch durch aufrichtige Versuche verdient, sich gegenseitig zu verstehen, herauszufinden, wie man als Team agiert, und gut zu vermitteln, dass sie alle für etwas zu kämpfen hatten. War äußerst fasziniert, als ich sah, wie das im Schnitt 2017 enthaltene Filmmaterial hier stärker wurde.

#DerSnyderCut ist voll mit Szenen, die die Leute noch nicht gesehen haben und lieben werden. Es ist ein so besserer Film als die Kinoversion von #JusticeLeague. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe keine Ahnung, wie diese Version jemals in die Kinos kommen könnte. Perfekt für @hbomax.

#ZackSnydersJusticeLeague ist ein faszinierendes Experiment. Viel zu lang und voller Ideen, die einfach nicht funktionieren. Und doch ist es besser als erwartet. Snyder versucht hier nicht, einen Superheldenfilm zu machen. Er strebt nach einem Epos im HERR DER RINGE-Stil.

#ZackSnydersJusticeLeague ist bombastisch, ehrgeizig und so lohnend. Es ist die Art von filmischem Geschichtenerzählen, die das Team seit Jahrzehnten verdient, und ein komplexer Liebesbrief an das Erbe von DC Comics als Ganzes. Er ist nicht ganz perfekt, aber die Freude, die es mir brachte, war es.

Ich kann jetzt sagen, dass ich #ZackSnydersJusticeLeague gesehen habe und er der ursprünglichen Kinofassung weit überlegen ist. Reichhaltige Charakterentwicklung, viel bessere Action, eine zusammenhängende Geschichte und einige großartige Badass-Momente. Auf jeden Fall eine lange Sichtung, aber ich habe mich nie müde gefühlt. Gut gemacht.



Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.

