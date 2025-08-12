Deadpool in Avengers 5? Ryan Reynolds versetzt Marvel-Fans mit neuem Bild in Aufregung

Die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday haben längst begonnen. Nun teilt Deadpool-Star Ryan Reynolds ein kryptisches Bild, das ihn mit dem Marvel-Blockbuster in Verbindung bringt.

Seit März laufen die Kameras bei Avengers: Doomsday, dem bereits fünften Klassentreffen im Marvel Cinematic Universe. Zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Franchise werden im Lauf des Superheld:innen-Spektakels zurückkehren. Sogar einige X-Men aus der Fox-Ära wurden durch ein großes Cast-Ankündigungsvideo bestätigt.

Doch wie sieht es eigentlich mit Deadpool aus? Der von Ryan Reynolds verkörperte Antiheld führte zusammen mit seinem alten Fox-Kollegen Wolverine den erfolgreichsten MCU-Film der vergangenen Jahre an und dürfte sicherlich auch ein vielversprechender Bonus für ein epochales Team-up à la Avengers: Doomsday sein.

Deadpool könnte Teil des Avengers 5-Teams werden: Neuer Post von Ryan Reynolds sorgt für Verwirrung

Trotz des massiven Erfolgs von Deadpool & Wolverine ist Reynolds bisher nicht für den nächsten Avengers-Film bestätigt. Ein neuer Instagram-Post des Stars macht Fans jedoch ganz hibbelig. Reynolds postete nämlich das vertraute Avengers-Logo mit einer kleinen Modifikation: Über das Motiv wurde ein A im roten Kreis gesprayt.

Handelt es sich hierbei um einen Hinweis, dass Deadpool in die Geschichte von Avengers: Doomsday crasht und beim Kampf gegen Robert Downey Jr.s Doctor Doom die vierte Wand durchbricht? Reynolds selbst hinterlässt keine einordnenden Textzeilen zu seinem Post und befeuert damit bewusst die Spekulationen.

Zumindest das Timing ist verdächtig: Kürzlich machten Gerüchte im Internet die Runde, dass in den nächsten Tagen ein weiterer Teil des Avengers 5-Casts enthüllt wird. Vielleicht führt Reynolds seine Fans langsam dorthin. Möglich wäre natürlich auch, dass er ein völlig anderes Projekt teast oder sich einfach nur einen Spaß erlaubt hat.

Wann startet Avengers: Doomsday im Kino?

Ob mit oder ohne Ryan Reynolds als Deadpool: Der nächste Avengers-Film startet am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Davor dürfen wir uns über die Rückkehr der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft freuen. Spider-Man: Brand New Day wurde von Sony und Marvel als Sommer-Blockbuster 2026 positioniert.