Erstes offizielles Video zu Spider-Man 4 zeigt Tom Holland in Action – und eine Premiere am Marvel-Set

Seit Anfang des Monats laufen die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day. Jetzt gibt es das erste offizielle Video vom Set, das Hauptdarsteller Tom Holland in Action zeigt.

Bereits in der vergangenen Woche haben uns zahlreiche Schnappschüsse von den Dreharbeiten zum neuen und inzwischen vierten (!) Spider-Man-Film im Marvel Cinematic Universe erreicht. Nun hat Sony nach dem Kostüm-Teaser das erste offizielle Video veröffentlicht, das uns hinter die Kulissen des Superhelden-Blockbusters führt.

Gedreht wird Spider-Man: Brand New Day aktuell in Glasgow. Die schottische Hafenstadt fungiert als Double für New York. Hier findet eine große Action-Szene statt, für die mehrere Straßenzüge gesperrt wurden, sodass Hauptdarsteller Tom Holland auf dem Dach eines panzerartigen Militärfahrzeugs durchfahren kann.

Große Action-Szene in Spider-Man 4: Tom Hollands Marvel-Held legt sich mit einem Panzer an

Kein Dreh in abgeschirmten Studiokulissen, sondern mitten am Tag in der Öffentlichkeit: Zahlreiche Schaulustige versammeln sich am Set, um den spektakulären Dreharbeiten zu folgen. Holland posiert sogar mit einem Jungen im Spidey-Kostüm. Es ist das erste Mal in der MCU-Geschichte, dass Fans am ersten Drehtag am Set zugegen sind.

Hier könnt ihr das Set-Video zu Spider-Man: Brand New Day schauen:

Spider-Man: Brad New Day - Featurette Day One on Set (English) HD

Was genau der Kontext der Action-Szene ist, enthüllt das Video nicht. Spider-Man verfolgt den Panzer durch die Straßen und versucht, ihn aufzuhalten. Dank der vielen Set-Bilder aus der vergangenen Woche wissen wir, dass sehr viel geschwungen wird und auch die ein oder andere Explosion im Hintergrund stattfindet.

Inszeniert wird Spider-Man: Brand New Day von Destin Daniel Cretton, den wir kurz am Anfang des Videos an der Seite von Holland zu Gesicht bekommen. Im MCU kennt er sich dank Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings aus, der ebenfalls einen großen Action-Fokus hatte. Seinen Durchbruch feierte er mit dem Indie-Hit Short Term 12.

Von Hollands Co-Stars ist derweil noch nichts zu sehen. Weder Zendaya noch Jacob Batalon, die auch in den vorherigen drei Filmen wichtige Rollen spielten, mischen in der Action mit. Auch Jon Bernthals Punisher, Michael Mandos Scorpio und der von Mark Ruffalo verkörperte Hulk setzen das explosive Treiben (vorerst) aus.

Wann startet Spider-Man: Brand New Day im Kino?

Knapp ein Jahr müssen wir uns gedulden, bis wir die Panzer-Action in Vollendung auf der großen Leinwand erleben können. Spider-Man: Brand New Day startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos. Ein halbes Jahr später folgt Avengers: Doomsday.