Chris Hemsworth wird der zweite Hauptdarsteller in Avengers 5, doch wer ist die Nummer 1?

Wer führt die Avengers im Kampf gegen Doctor Doom an? Ein Hollywood-Insider verrät ein spannendes Detail zur Besetzung von Marvels nächstem großen Crossover-Film.

Während die Fantastic Four auf der großen Leinwand zum ersten Mal einen Fuß ins Marvel Cinematic Universe setzen, wird hinter den Kulissen das nächste Crossover-Event vorbereitet: Avengers: Doomsday. Ende April fiel die erste Klappe für den bis dato größten Team-Film, den Marvel Studios jemals auf die Beine gestellt hat.

Doch von wem wird dieser eigentlich angeführt?

Ein zum Drehstart veröffentlichtes Video präsentierte die Namen von über 20 bekannten Schauspieler:innen, die in ihren Marvel-Rollen in Avengers: Doomsday zurückkehren werden. Wie groß diese Rollen jeweils ausfallen, ist bisher jedoch völlig unklar. Von einem Star werden wir aber definitiv viel zu Gesicht bekommen: Chris Hemsworth.

Chris Hemsworth spielt die zweite Hauptrolle in Avengers 5

In der neuen Ausgabe seines Podcasts The Town sprach der gut vernetzte Hollywood-Insider Matthew Belloni über den aktuellen Status quo des MCU und wagte auch einen Blick in die Zukunft des Mega-Franchise. Zur Besetzung von Avengers 5 sagt er:

Von allem, was ich über Avengers: Doomsday gehört habe, spielt Chris Hemsworth die zweite Hauptrolle.

Das ist ein spannender Informationsschnipsel. Die bisherigen Avengers-Abenteuer waren zwar definitiv Ensemblefilme, hatten jedoch zwei eindeutige Hauptdarsteller: Iron Man und Captain America. Da beide Figuren inzwischen nicht mehr Teil der Geschichte sind, hat der von Hemsworth verkörperte Thor offenbar eine Beförderung erhalten.

Wird der Donnergott damit auch Anführer der Avengers? Das geht aus Bellonis Aussage nicht hervor, ebenso wie die Antwort auf die nächste sich aufdrängende Frage: Wenn Hemsworth der zweite Hauptdarsteller ist – wer ist dann der erste?

Robert Downey Jr. ist der größte Name im Avengers 5-Cast

So wie Belloni im Podcast redet, ist es sehr wahrscheinlich, dass Robert Downey Jr. den ersten Credit auf dem Poster erhält und damit technisch gesehen der Hauptdarsteller des Films ist. Da er mit Doctor Doom allerdings den Bösewicht mimt, kommt er als Avengers-Anführer nicht infrage. Zwei andere Figuren konkurrieren um den Titel.

Auf der einen Seite wäre da Anthony Mackie, der als Sam Wilson zum neuen Captain America im Marvel Cinematic Universe geworden ist. Auf der anderen Seite ließ The Fantastic Four-Regisseur Matt Shackman durchblicken, dass Pedro Pascal als Reed Richards aka Mister Fantastic die Avengers ins Doomsday anführen könnte.

Konkret sagte Shakman:

[Reed Richards] entwickelt sich vom streberhaften Wissenschaftler, der im Labor eingesperrt ist, zum Ehemann und Vater, der alles tun würde, um seine Familie zu beschützen, und schließlich zum Anführer der Avengers.

Wer am Ende den Zuschlag erhält oder ob es womöglich sogar eine geteilte Spitze gibt, erfahren wir spätestens am 16. Dezember 2026, wenn Avengers: Doomsday ins Kino kommt. Vorerst könnt ihr Pascals Reed Richards im neuen Fantastic Four-Film kennenlernen, der am morgigen Donnnerstag ins Kino kommt.