Deadpool & Wolverine-Video bringt Marvel-Bösewicht nach 15 Jahren für haarigen Kampf zurück

In neuem Video zu Deadpool & Wolverine nehmen es Ryan Reynolds und Hugh Jackman mit einem Marvel-Schurken auf, den wir zuletzt in den X-Men-Filmen gesehen haben.

Nachdem erst vor wenigen Tagen ein "finaler Trailer" zu Deadpool & Wolverine veröffentlicht wurde, dürfen wir uns nun doch noch über eine weitere kleine Vorschau zum Superhelden-Spektakel des Jahres freuen. Ein neues Video gönnt uns dabei ein Wiedersehen mit einem altbekannten Marvel-Schurken, den wir vor gut 15 Jahren das letzte Mal in X-Men Origins: Wolverine zu Gesicht bekommen haben.

Seht hier das neue Video zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Teaser Trailer Nice (English) HD

X-Men-Schurke kehrt in Deadpool & Wolverine zurück: Video zeigt Sabretooth

So zeigt uns das Video die Figur Sabretooth, die in X-Men - Der Film ihr Marvel-Debüt feierte. Damals von Tyler Mane gespielt, tauchte der Bösewicht in X-Men Origins: Wolverine von Liev Schreiber verkörpert noch einmal im Marvel-Universum auf. In Deadpool & Wolverine kehrt nun Tyler Man in der bekannten Rolle zurück ‒ und nimmt es dabei mit unseren beiden Titelhelden auf.

In den X-Men-Comics gilt Sabretooth als Wolverines Erzfeind. Er besitzt ebenso wie der von Hugh Jackman gespielte Mutant die Fähigkeit, sich selbst zu heilen sowie die für die Figur ikonischen Klauen. Fans glaubten daher lange Zeit, es würde sich bei Sabretooth um Logans Vater handeln. Während Co-Schöpfer Chris Clermont diesen Weg tatsächlich zuerst für die Figur vorgesehen hatte, hielt diese Idee jedoch nie offiziell Einzug in die Comics.

Wann kommt Deadpool & Wolverine ins Kino?

Marvel-Fans müssen sich nicht mal mehr einen Monat gedulden, bis sie Deadpool & Wolverine auf der großen Leinwand zu sehen bekommen. Hierzulande zieht das Superhelden-Spektakel am 24. Juli 2024 in die Lichtspielhäuser ein.