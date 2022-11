Den besten Actionfilm des Jahres gibt's ab heute neu im Heimkino: Die Stunts sind atemberaubend und die Geschichte ist einfach perfekt

Top Gun: Maverick erscheint heute auf Blu-ray, DVD und in der 4K-Edition. Hier findet ihr alle Infos zum Heimkinostart des Tom Cruise-Films, der sich seinen überraschenden Erfolg absolut verdient hat.

Die größte Erfolgsgeschichte im Blockbuster-Kino 2022 schrieb eindeutig Top Gun: Maverick. Lange war unklar, ob überhaupt ein Verlangen nach der Fortsetzung von Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel aus dem Jahr 1986 besteht. Über den vergangenen Sommer hinweg mauserte sich der Actionkracher aber zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.



Nun erobert das adrenalingeladene Sequel die heimischen Bildschirme. Ab heute gibt es den Film auf Blu-ray, DVD und in der 4K-Edition.

Hier könnt ihr Top Gun: Maverick kaufen:

Das von Tom Cruise angeführte Flieger-Abenteuer konnte weltweit fast 1,5 Milliarden US-Dollar einspielen. Damit steht Top Gun: Maverick aktuell auf Platz 11 der All-Time-Kino-Charts. Und das ist kein Wunder.

Deshalb lohnt sich Top Gun: Maverick

Hauptdarsteller Tom Cruise arbeitete akribisch an einer Geschichte, die den ersten Film neu erfinden, gleichzeitig aber den Geist des Originals nicht verraten würde. Ein stärkerer Fokus auf intensive Actionszenen war die Folge. Tom Cruise und sein Co-Cast saßen größtenteils selber in den Flieger-Boxen. Abgerundet wurde das Kinoerlebnis von einer simplen, aber effektiven und emotionalen Story.

Heimkino-Alternativen für Top Gun: Maverick

Darum geht es in Top Gun Maverick

Nach mehr als 30 Jahren im Dienst als erstklassiger Flieger der Navy, ist Pete Mitchell (Tom Cruise), besser bekannt als Maverick, dort wo er hingehört: Er geht als Testpilot an seine Grenzen, um seinen Mut unter Beweis zu stellen. Beförderungen in der Rangordnung versucht er auszuweichen, da sie ihn für immer an den Boden fesseln würden - so wie Tom 'Iceman' Kazansky (Val Kilmer), der mittlerweile zum Admiral aufgestiegen ist.

Doch auch eine junge Riege zu trainierender Pilot*innen wie Gooses Sohn Rooster (Miles Teller), Hangman (Glen Powell), Bob (Lewis Pullman) und Phoenix (Monica Barbaro) rückt nach, um sich ihren Platz am Himmel zu erkämpfen. Außerdem hat es die alleinerziehende Mutter Penny Benjamin (Jennifer Connelly) Maverick angetan.

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Falls ihr den Film direkt streamen wollt, habt ihr jetzt schon die Möglichkeit, den Film mit diversen Kauf- und Leihoptionen digital zu kaufen und zu leihen.



Top Gun: Maverick kam nicht nur beim Publikum, sondern auch bei der Kritik sehr gut. Zudem ist der Film ein schöner Beweis, dass das zeitgenössische Blockbuster-Kino aus mehr als nur Superheldenfilmen bestehen kann. Regisseur Joseph Kosinski hat womöglich den besten Actionfilm seit Mad Max: Fury Road abgeliefert.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir bereits zum Vorbestellstart von Top Gun: Maverick veröffentlicht. Dies ist eine angepasst Version.

