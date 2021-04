Den besten Film des letzten Jahres gibt es jetzt bei Amazon für 1,98 Euro zum Leihen in HD

Den absoluten Sci-Fi-Kracher des Jahres 2020 kriegt ihr bei Amazon jetzt so günstig wie nie zuvor. Außerdem startet der Online-Händler die beliebte 99 Cent-Aktion fürs Osterwochenende.

Amazon beginnt das Oster-Wochenende mit gleich zwei starken Aktionen. Zum einen könnt ihr jetzt mit Tenet den besten Film des letzten Jahres günstig wie nie zuvor schauen. Für 1,98 Euro bietet Amazon den Sci-Fi-Kracher zum Leihen in HD-Auflösung an.

Tenet in HD leihen

Wie lange das Angebot gilt, ist nicht bekannt, vermutlich über das gesamte Osterwochenende. Am besten schlagt ihr jetzt sofort zu, der Film steht euch nach Leihabschluss ohnehin 28 Tage zur Verfügung und nach dem ersten Schauen noch 48 Stunden.

Außerdem läuft seit heute die nächste 99 Cent-Aktion bei Amazon, bei der ihr eine riesige Blockbuster-Auswahl habt, mit der ihr euch das Unterhaltungsprogramm fürs lange Wochenende zusammenstellen könnt. Vorgeschmack: Meisterdetektiv Pikachu, Geostorm, Fatman.

Top-Filme für 99 Cent leihen

Bester Film 2020: Was macht Christopher Nolans Sci-Fi-Film Tenet so gut?

In der Top 30 der besten Filme 2020, die wir erstmals zusammen mit den Kollegen von Filmstarts erstellt haben, landete Tenet überragend auf Platz 1. Das war unsere Begründung:

"Tenet ist eine Wucht. Kein anderer Film brachte das Kino dieses Jahr so zum Beben wie Christopher Nolans neuer Science-Fiction-Blockbuster. Das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Auch in jedem anderen Kinojahr wäre Tenet als überwältigender Koloss in die Geschichtsbücher eingegangen und hätte den Diskurs unter Filmfans über mehrere Woche hinweg geprägt.

Nolan hat einen Film geschaffen, der mit kühlen Bildern in den Bann zieht, die sowohl vorwärts als auch rückwärts entzücken und mit faszinierenden Bewegungsabläufen aufwarten. Darüber hinaus entpuppt sich Tenet als Nolans verspieltester und humorvollster Film. Jeder Moment zwischen John David Washington und Robert Pattinson ist ein Zeugnis dafür."

FILMSTARTS-Podcast zu Tenet

Unsere Kollegen von FILMSTARTS widmen sich dem neuen Mindfuck von Christopher Nolan. Keine Sorge: Große Spoiler gibt es in der Folge nicht (der erste Teil ist sogar komplett Spoiler-frei, anschließend folgen nur milde Spoiler).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tenet ist der Film, auf dem derzeit die Hoffnungen der Kinobranche ruhen, nach der Corona-Pause wieder Zuschauer anzulocken. Ohne Spoiler kann verraten werden: Wer ihn schaut, hat anschließend garantiert Diskussionsbedarf.

