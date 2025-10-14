Denzel Washington hat die Hauptrolle im besten Serienkiller-Thriller aller Zeiten abgelehnt

Für David Finchers genialen Thriller Sieben war damals erst Denzel Washington im Gespräch für die Hauptrolle. Der Star lehnte ab und bereut seine Entscheidung bis heute.

In seiner Karriere hat Schauspielstar Denzel Washington mit vielen großen Regisseuren wie Ridley Scott und Spike Lee zusammengearbeitet. Für Letzteren stand er wieder für den diesjährigen Apple TV+-Film Highest 2 Lowest vor der Kamera, der zur weltweiten Streaming-Sensation wurde.

Fast wäre es in den 90ern auch zu einem gemeinsamen Projekt zwischen Washington und dem späteren Fight Club-Regisseur David Fincher gekommen. Konkret ging es damals um das Meisterwerk Sieben, das für die Moviepilot-Community mit einem Schnitt von 8,2 Punkten mit über 51.000 Bewertungen der beste Serienkiller-Thriller aller Zeiten ist. In unserer Liste der besten Serienkiller-Filme landet er auch an der Spitze. Denzel Washington lehnte die Rolle, die schließlich Brad Pitt übernahm, jedoch ab.

Denzel Washington war von Sieben-Drehbuch abgeschreckt

In dem Fincher-Film von 1995 jagen der junge Detective Mills (Brad Pitt) und der erfahrene, kurz vor der Pension stehende Detective Lt. Somerset (Morgan Freeman) einen Serienkiller. Nach den sieben Todsünden (Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn) werden Opfer zum Beispiel zu Tode gefüttert oder verstümmeln sich selbst fatal.

Bevor Sieben mit den finalen Stars in Produktion ging, bekam auch Denzel Washington als potenzieller Mills-Darsteller das Drehbuch in die Hände. Laut CTV News sprach der Star 2014 darüber, dass ihm die Story viel zu heftig war. Wegen der Härte im Skript lehnte er das Angebot ab. Als er den Serienkiller-Thriller später im Kino sah, ärgerte er sich über diesen Schritt, erkannte aber die eigene Qualität des Resultats:

Schaut hier mal wieder den deutschen Trailer zu Sieben:

Offensichtlich war es nicht für mich, sondern die ganze Zeit für Brad. Es war einfach zu viel, als ich es las,

Sieben - Trailer (Deutsch)

Sieben wurde schließlich ein riesiger Hit. Washington sah offenbar ein, dass das Sieben-Drehbuch auf den ersten Blick extremer wirkte, als es der finale Film dann war.

Im Verlauf seiner Karriere zog es Washington dagegen trotzdem zu ähnlichen Serienkiller-Filmen. Zu den Streifen dieses Genres (mit teils übernatürlichem Twist), in denen der Schauspieler mitspielte, zählen:

Wo und wie kann man den Serienkiller-Thriller Sieben streamen?

In einer Streaming-Flatrate steht der Fincher-Thriller zurzeit nirgends zur Verfügung. Bei Anbietern wie Amazon Prime könnt ihr Sieben leihen oder kaufen. Hier findet ihr auch Serienkiller-Thriller wie The Little Things, falls ihr lieber Denzel Washington in düsterer Aktion sehen wollt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Januar 2025 auf Moviepilot erschienen.