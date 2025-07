Der beliebteste Riesen-OLED-TV hat einen Nachfolger – und ist deshalb im Abverkauf günstig wie nie!

LGs beliebter OLED-TV C4 befindet sich aktuell im Abverkauf und dadurch bekommt ihr das riesige 83-Zoll-Modell des starken 4K-Fernsehers gerade unschlagbar günstig.

Normalerweise sind besonders große Bildschirmdiagonalen bei OLED-Fernsehern auch unverhältnismäßig teuer, doch den hervorragend bewerteten und oft gekauften LG OLED C4 gibt es jetzt mit 83 Zoll bei Amazon reduziert im Angebot * besonders günstig zum neuen Tiefstpreis.

In dieser Preisklasse rangieren sonst häufig entsprechende 65- sowie 77-Zoll-Modelle und gegenüber der Markteinführung im letzten Jahr ist der 83-Zoll-Riese mittlerweile über zwei Drittel günstiger. Auch der in diesem Jahr veröffentlichte Nachfolger C5 kostet in dieser Größe noch gut doppelt so viel *.

Riesen-OLED-TV zum Tiefstpreis bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

83-Zoll-Riese: Das bietet der LG OLED C4

rund 2,11 Meter Bildschirmdiagonale

hervorragende Farben , Kontraste und Schwarzwerte dank OLED-Panel

, Kontraste und Schwarzwerte dank OLED-Panel 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz

Bildwiederholfrequenz breite HDR-Unterstützung mit Dolby Vision, HDR(10) und HLG

mit Dolby Vision, HDR(10) und HLG 2.2-Lautsprecher mit 40 Watt und Support für Dolby Atmos und Co.

mit 40 Watt und Support für Dolby Atmos und Co. Dual-TV-Tuner für Kabel, Satellit und Antenne

für Kabel, Satellit und Antenne viermal HDMI 2.1 mit eARC, eine USB-Aufnahmefunktion, Sprachsteuerung und mehr

mit eARC, eine USB-Aufnahmefunktion, Sprachsteuerung und mehr viele Smart-TV-Funktionen mit Apps und Streaming-Diensten

mit Apps und Streaming-Diensten Gaming-Features , unter anderem mit ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync

, unter anderem mit ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *

Rezensionen und Test: So gut ist der LG OLED C4

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen * kommt die Modellreihe ziemlich gut weg, auch in der GameStar-Übersicht der besten 4K-Fernseher konnte sich der C4 als OLED-Bestseller in der Mittelklasse dank Top-Preis-Leistungs-Verhältnis im Angebot und High-End-Bildqualität einen Platz sichern.

Jetzt zum Angebot: Riesen-OLED-TV zum Tiefstpreis bei Amazon *

Demnach hatte das Modell im letzten Jahr den besten Bildprozessor, die beste Farbkalibrierung ab Werk im Vergleich und sehr gute SDR- sowie HDR-Bildqualität, inklusive aller HDR-Standards. Außerdem gelobt wurden die Top-Gaming-Features mit Nvidia G-Sync, AMD FreeSync und 144 Hz, ebenso wie das beste Smart-TV-Betriebssystem. Angekreidet wurde lediglich, dass der Sound nicht auf dem Niveau der Bildqualität ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.