Der beste Sci-Fi-Film 2022 schreibt gleich doppelt Geschichte: Jetzt fehlt nur noch ein Meilenstein auf seinem unglaublichen Siegeszug

Das Sci-Fi-Meisterwerk Everything Everywhere All at Once setzt seinen Siegeszug mit zwei Awards in revolutionärer Art fort. Jetzt steht nur noch der große Oscar-Sieg aus.

Völlig verdient hat er deshalb bereits mehrere prestigeträchtige Preise abgeräumt, zu denen nun gleich drei dazukommen. Im Falle der Preisträger handelt es sich sogar um historische Meilensteine. Sci-Fi-Stars schreiben mit ihren Awards Filmgeschichte

Beide gewannen nämlich bei den Screen Actors Guild Awards, der Auszeichnung der Hollywood-Schauspielgewerkschaft, die beiden Preise als bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Awards, dass asiatische Darsteller:innen mit dem Preis ausgezeichnet werden.

Everything Everywhere All At Once - Trailer (Deutsch) HD

Darüber hinaus heimste der Film auch bei den Producers Guild Awards (dem Award der Produzentengewerkschaft in Hollywood) den Hauptpreis für "Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures" ("außergewöhnlicher Produzent von Kinofilmen") ein. Zuvor gewannen Yeoh und Quan bereits die Schauspielpreise bei den Golden Globes.

Alle drei Awards fallen nicht nur unter die prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Kinofilme überhaupt, sondern gelten auch als aussagekräftige Vorzeichen für die ausstehende Oscar-Verleihung. Dort ist Everything Everywhere all at Once für 11 Preise nominiert, mehr als jeder andere Film. Ein großer Sieg bei den Academy Awards wäre der folgerichtige Abschluss einer unglaublichen Erfolgsgeschichte.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.