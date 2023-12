Der beste Science-Fiction-Film des Jahres kommt in einem Monat zu Disney+: Im Kino wollte ihn niemand sehen

Im Kino ging er leider unter. Dafür erhält der beste Science-Fiction-Film des Jahres nun bei Disney+ eine zweite Chance. In rund einem Monat könnt ihr The Creator im Abo streamen.

Die Neugier war groß, als Regisseur Gareth Edwards seinen ersten Film seit dem 2016 erschienen Rogue One: A Star Wars Story ankündigte. The Creator entführt in eine nahe Zukunft, in der ein verheerender Krieg die Erde gespalten hat. Verantwortlich dafür ist der Aufstieg künstlicher Intelligenz, die sogar menschliche Gestalt annimmt.

Genau an diesem Punkt tritt ein Androidenkind mit besonderen Kräften auf den Plan, das den Lauf der Geschichte für immer verändern könnte. Der Ex-Soldat Joshua (John David Washington) soll die junge Alfie (Madeleine Yuna Voyles) finden und unschädlich machen. Doch dann entwickelt er Gefühle, die er sich selbst nicht erklären kann.

Sci-Fi-Highlight: Wann startet The Creator bei Disney+?

The Creator startet am 17. Januar 2024 bei Disney+. Damit feiert der Film weniger als vier Monate nach dem Kinostart seine Premiere bei dem Streaming-Dienst. Wenn ihr The Creator schon vorher im Heimkino genießen wollt, könnt ihr das jetzt schon tun. Bei Amazon Prime Video steht der Film mit Kauf- und Leihoptionen zur Verfügung *.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Creator schauen:

The Creator - Trailer 2 (English) HD

Mit The Creator hat Edwards einen der besten originären Science-Fiction-Filme der vergangenen Jahre geschaffen. Im Kino konnte sich sein Werk trotzdem nicht durchsetzen. Bei einem Budget von rund 80 Millionen US-Dollar kam der Film weltweit nur auf ein Einspiel von 104 Millionen US-Dollar – zu wenig, um profitabel zu sein.

Für gewöhnlich muss ein solcher Blockbuster auf das Zwei- bis Dreifache seines Budgets kommen, damit er schwarze Zahlen schreibt. Besonders hart: In den USA, der Heimat von The Creator, erzielte der Film gerade einmal 41 Millionen US-Dollar. Damit gilt er als Flop. Hoffentlich findet er im Heimkino ein größeres Publikum.



