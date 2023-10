"Der Beste seit Teil 1": Legendäre Horror-Reihe wird gefeiert wie lange nicht mehr, aber deutsche Fans haben ein großes Problem

Saw ist endlich wieder gut! Der 10. Teil wird der Horror-Reihe kriegt gerade Lob ohne Ende. Aber wann kommt der Horror nach Deutschland?

Wer die Saw-Reihe liebt, musste in den letzten Jahren fast so sehr leiden wie die gequälten Menschen in dem Torture-Franchise. Die Reihe war fast 20 Jahre nach Teil 1 in der Beliebigkeit versunken. Auch die gewagte, ungewohnt nüchterne Neuausrichtung mit Chris Rock im Jahr 2021 gelang nicht.

Aber jetzt kommt Saw X – und der 10. Teil erhält überraschend gute Kritiken und Fan-Reaktionen. Viele feiern ihn als den besten Film seit dem Debüt im Jahr 2004 und vielleicht sogar als besten Teil der Reihe überhaupt. Denn in den USA ist der Film schon in den Kinos gestartet.

Worum geht es in Saw X?

Studiokanal / Lionsgate Jigsaw

Der auch als Jigsaw bekannte Serienkiller John Kramer (Tobin Bell) ist todkrank. Er erfährt von einer experimentellen Krebs-Behandlung, die eine Wunder-Heilung verspricht. Voller Hoffnung begibt er sich nach Mexiko. Hier wird er mit der grausamen Wahrheit konfrontiert. Die Behandlung ist ein Betrug und dient lediglich dem Zweck, verzweifelte Menschen auszunutzen und auszubeuten. Von Rache getrieben, errichtet John Kramer brutale und perfide Fallen, mit denen er die Betrüger bestrafen und ihnen ihr eigenes Fehlverhalten auf drastische Weise aufzeigen will.

So euphorisch reagieren Fans auf Saw X

Die Story von Saw X verspricht einen "Zurück zu den Wurzeln"-Ansatz, der wohl zum genau rechten Zeitpunkt kommt.



Saw X ist der beste Film des Franchise seit dem ersten Film! Überraschenderweise ist er manchmal rührend und wird euch sicher in Atem halten. Brutale Fallen, schaurige Musik und unglaubliche Leistungen von Tobin Bell und Shawnee Smith! Die Szene in der Mitte des Abspanns wird die Fans zum Jubeln bringen!

Saw hat mich total überrascht. Dies war der beste Teil seit Saw 6 & er hatte eine fesselnde Geschichte/diabolisch tolle Fallen. Tobin Bell gibt seine beste Leistung als John Kramer [...]. Eingefleischte Fans werden diesen Film genießen.

John Kramer mehr denn je in den Mittelpunkt zu stellen, funktioniert glänzend, und Tobin Bell ist einfach klasse. [...]

Die Fallen sind absolute Perfektion. [...]

Bei Kritikerinnen und Kritikern hatte die Saw-Reihe schon immer einen schweren Stand. Der Kritiken-Spiegel Meta Critic zeigt jedoch einen für Saw-Verhältnisse herausragenden Schnitt: Teil 10 schafft hier als erster Film der Reihe eine Gesamtwertung von 60 (maximal 100). Renommierte Kritiker:innen von Indie Wire und der New York Times gaben dem Film positive Reviews. Zum Vergleich: der zweitbeste Saw-Teil auf der Plattform schafft 48 Punkte (Teil 3)



Deutsche Fans müssen viel länger auf Saw 10 warten

Einziges Problem für deutsche Fans: Wer auf einen Release von Saw X in der Halloween-Saison hofft, wird enttäuscht. In Deutschland startet Teil 10 leider zwei Monate später als in den USA – am 30. November 2023 ist so weit. Aber immerhin wisst ihr jetzt, dass das Warten sich lohnt.

