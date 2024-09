Der deutsche Yellowstone-Start der Staffel 5-Rückkehr steht fest – und ist so nah an der US-Veröffentlichung wie nie zuvor

Yellowstone-Fans warten schon viel zu lange auf das große Finale, das ihnen in Staffel 5 Teil 2 bevorstehen soll. Jetzt ist der deutsche TV-Start des voraussichtlichen Serienendes bekannt.

Eigentlich hatten sich deutsche Yellowstone-Fans schon auf längere Wartezeiten für das große Serien-Finale eingestellt. Aber Staffel 5 Teil 2 verzögert sich dieses Mal nur um 48 Stunden: Die vorerst letzten Folgen der Serie werden am 12. November 2024 nach Deutschland kommen, nur zwei Tage nach der Premiere der Originalfassung.

Wie und wo wird Yellowstone Staffel 5 Teil 2 veröffentlicht?

Wie unter anderem TV Wunschliste berichtet, zeigt der deutsche TV-Sender AXN Black ab dem 12. November 2024 um 20.15 Uhr die neuen Folgen von Yellowstone. Sie werden im Folgenden immer wöchentlich am Dienstag ausgestrahlt.

Zeitgleich können Abonnenten die Episoden in der AXN-Mediathek abrufen, die unter anderem auch als Amazon-Kanal verfügbar ist. Viele Yellowstone-Fans haben neue Yellowstone-Staffeln per Stream auf Paramount+ verfolgt. Wann das Serien-Finale dort eintrifft, ist noch nicht bekannt.

Yellowstone Staffel 5 Teil 2 kommt so früh wie nie nach Deutschland

Die Nähe zwischen Originalstart und deutscher TV-Ausstrahlung kommt einigermaßen überraschend: Allein auf den ersten Teil der fünften Staffel von Yellowstone mussten Fans hierzulande ganze sieben Tage warten.

Kommt Yellowstone Staffel 6?

Ob es sich bei Staffel 5 Teil 2 am Ende tatsächlich um den großen Abschluss der Serie handeln wird, scheint bisher noch nicht völlig klar. Einstweilen ist eine weitere Staffel offenbar nicht fest eingeplant. Nichtdestotrotz verhandeln Stars wie Kelly Reilly dennoch über weitere Folgen. Das Potenzial für eine Fortsetzung ist zweifellos vorhanden.

