"Yellowstone, wie wir es kennen, endet": Kelly Reilly schafft Klarheit im Yellowstone-Chaos um Staffel 6

Wann Yellowstone zu Ende geht, war zuletzt wieder unsicher, als Staffel 6-Informationen das Staffel 5-Serienfinale ins Wanken brachten. Beth-Darstellerin Kelly Reilly erklärt nun Genaueres.

Eigentlich sollte Yellowstone mit Teil 2 von Staffel 5 dieses Jahr zu Ende gehen. Vor drei Wochen ereilte uns jedoch die Nachricht, dass der Serienhit doch eine 6. Staffel erhalten würde. Um die Verwirrung komplett zu machen, nahmen mehrere Stars nach Drehende öffentlich Abschied von ihren Rollen. Bekommt Yellowstone Staffel 6 oder endet die Serie nach Staffel 5? Beth-Darstellerin Kelly Reilly bringt nun etwas Licht ins Dunkel.



Yellowstone endet mit Staffel 5, aber für einige wenige Stars ist Staffel 6 möglich

Yellowstone arbeitet hart an seinem epischen Staffel 5-Finale. Da Kevin Costner nicht in seine Rolle des John Dutton zurückkehren wird, entfesselt Yellowstone in den neuen Folgen einen Familienstreit unter drei Geschwistern. Dem kurzen Teaser Trailer zufolge, geht es darum, wer das Vermächtnis der ikonischen titelgebenden Ranch weitertragen wird. Aber wird dieses Erbe auch auf Staffel 6 ausgeweitet? Gegenüber EW erklärte Beth-Darstellerin Kelly Reilly, was aktuell sicher ist und was nicht:

Es könnte potenziell ein weiteres Kapitel [von Yellowstone] geben. Darüber wird aktuell geredet. Nichts ist in Stein gemeißelt. Aber wenn Taylor Sheridan es schreiben will, würde ich es spielen wollen. So ist das.

Es werden also Gespräche über eine 6. Staffel Yellowstone geführt, aber eine finale Entscheidung ist noch nicht gefallen. Dass Reilly zuletzt die Hauptrolle in der Krimi-Serie Under Salt Marsh angenommen hat, dürften den Terminplan der Schauspielerin ohnehin erstmal ausfüllen. Zudem verraten solche Hinterzimmer-Verhandlungen viel zu viel darüber, wer das Staffel 5-Finale von Yellowstone überleben wird und wer wohl nicht.

Yellowstones Beth-Darstellerin Kelly Reilly hat eine Bedingung für ihre Staffel 6-Rückkehr

Kelly Reilly hängt offenkundig an ihrer Yellowstone-Rolle hängt und würde für Serienschöpfer Taylor Sheridan zurückkehren. Trotzdem bräuchte sie eine Veränderung für Beth, um Yellowstones Eiskönigin nach 5 Staffeln noch weiter gerne zu spielen:

Taylor Sheridan hat jede Dialogzeile geschrieben, die ich je [als Beth] gesagt habe. Sie ist seiner Vorstellungskraft entsprungen. Aber wir sind uns beide einig, dass eine Verschiebung stattfinden muss. Denn man kann nicht immer weiter dieselbe Geschichte erzählen.

Diese Geschichte endet. Yellowstone, wie wir es kennen, endet. Wenn es mit einigen der Charaktere weitere Geschichten zu erzählen gibt, wird das ein wenig anders sein.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.