Der dümmste DC-Serientitel in der Geschichte der Menschheit steht jetzt fest

Die DC-Serie Pennyworth erzählt die Vorgeschichte von Batmans berühmten Butler Alfred. Nach zwei Staffeln stellt der neue Zusatztitel sicher, dass das wirklich jeder Mensch auf der Welt versteht.

Nachdem Gotham die jüngeren Jahre des ikonischen Batman-Polizisten Jim Gordon beleuchtet hat, erschien vom Showrunner auch eine Serie über den berühmten Butler des Dunklen Ritters. Pennyworth schildert die Zeit, in der ein junger Alfred nach dem Militärdienst im London der 60er eine eigene Sicherheitsfirma gründet.

Obwohl die erste Staffel der DC-Serie 2019 startete, bekommt Pennyworth für die kommende 3. Staffel jetzt nochmal einen mehr als lächerlichen Zusatztitel.

Neuer Pennyworth-Titel hämmert DC-Fans den Batman-Bezug ein

Falls ihr drei Jahre nach dem Start immer noch nicht wisst, worum es in Pennyworth geht, schafft der neue Titel der DC-Serie endgültig Klarheit. Dazu müsst ihr euch nur den aktuellen Teaser-Trailer zu Staffel 3 anschauen:

Pennyworth - S03 Teaser Trailer (English) HD

Ja, Pennyworth heißt ab jetzt Pennyworth: The Origin of Batman’s Butler. Wir sind jetzt schon gespannt, ob die geplante DC-Serie über Colin Farrells Pinguin aus The Batman vielleicht dann doch The Penguin: Batman's worst Villain nightmare statt The Penguin heißt. Oder Peacemaker bald als Peacemaker: The Suicide Squad's funniest and stupidest Member in his own solo show daherkommt.

Die 3. Staffel Pennyworth (in der es um die Hintergründe von Batman's Butler geht) startet im Oktober in den USA. Ein deutscher Termin ist noch nicht bekannt.

Habt ihr bis jetzt gewusst, um was es in der DC-Serie Pennyworth geht?