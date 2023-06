Der erfolgreichste Film 2023 erscheint schon jetzt im Heimkino: Sichert euch Super Mario auf Blu-ray in der Power-Up-Edition

Wer den Super-Mario-Bros-Film im Kino verpasst hat, muss nicht mehr lange auf die Heimkino-Fassung warten. Wir verraten euch, was die Power-Up-Edition zu bieten hat.

Trotz eher durchwachsener Pressekritiken schlug der Der Super Mario Bros. Film mit Chris Pratt und Jack Black an den Kinokassen und bei den Fans ein wie eine Bombe. Nach einem riesengroßen Box-Office-Erfolg schickt sich das Animationsspektakel jetzt an, eure heimischen Wohnzimmer zu erobern.



Denn in Kürze erscheint bereits die Heimkinofassung des neusten Abenteuers mit dem dickbäuchigen, schnauzbärtigen Klempner in der Hauptrolle. Wir fassen deshalb jetzt für euch zusammen, welche Varianten auf DVD und Blu-Ray es gibt und was es mit der besonderen Power-Up-Editon auf sich hat.

Mario-Fans bekommen Super Mario Bros. derzeit auf DVD und Blu-Ray in drei Versionen auf Amazon. Die Auslieferung erfolgt pünktlich zum Release am 20. Juni 2023 und für Amazon-Prime-Kunden gewohnt kostenlos.



Alle DVD- und Blu-ray-Fassungen beinhalten jeweils den Film selbst in deutscher, englischer und italienischer Sprache inklusive Untertiteln in Dolby Atmos. Als Bonus-Material sind folgende Inhalte dabei:

Featurette: Der Cast stellt sich vor

Featurette: Auf moderne Weise Führen mit Anya Taylor-Joy



Making-of: Level für Level

Leitfaden zu "Der Super Mario Bros. Film"

Karaoke-Video mit Peach

Universal Pictures verkauft den Super Mario Bros. Film im Ausland übrigens zusätzlich in einer Power Up Tin Edition inklusive Steelbook, die hierzulande aber nicht erscheinen wird.

Darum geht es im Super Mario Bros. Film

Wer sich mit den Super-Mario-Spielen auskennt, weiß: Die Story ist nicht gerade für ihre Tiefgründigkeit bekannt. Der Kinofilm bildet da keine Ausnahme, weshalb der Plot schnell zusammengefasst ist.



Seht hier den Trailer zum Super Mario Bros. Film:

Der Super Mario Bros. Film - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Mario hat gerade mit seinem Bruder ein eigenes Klempnergeschäft im New Yorker Stadtteil Brooklyn eröffnet, als eine Überschwemmung sie veranlasst, die Rohrleitungen im Abwasserkanal unter der Stadt zu reparieren. Dort werden beide aber von einem seltsamen Rohr eingesaugt.



Mario landet im von Prinzessin Peach beherrschten Pilzkönigreich, während sich Luigi im Dunkelland von König Bowser wiederfindet. Mario will seinen Bruder retten und erfährt von Peach, dass Bowser sie zwingen will, ihn zu heiraten.



Mario und Luigi müssen nun mit allen Kräften versuchen, Bowsers finstere Pläne zu vereiteln, die am Ende sogar ihre eigene Heimat bedrohen...

Der Super Mario Bros. Film kassiert mäßige Kritiken, aber die Fans feiern ihn trotzdem

Wie bereits erwähnt, kam der Super Mario Bros. Film bei den Kritiker:innen nicht besonders gut weg. Bei Rotten Tomatoes bringt es das Animationsspektakel auf 58 Prozent auf dem Tomatometer.



Die Pressevertreter bezeichnen den Film ziemlich übereinstimmend als harmloses, farbenfrohes, aber auch ziemlich seichtes Abenteuer mit Nostalgiefaktor. Insbesondere der Plot fällt ihrer Meinung nach zu platt aus. Einige Kritiker bemängeln, dass der gebotene Fanservice teilweise etwas erzwungen wirke.



Die Fans hingegen bewerten Super Mario Bros. mit 95 Prozent bei mehr als 10.000 verifizierten Reviews. Die Begeisterung der Kinogänger lässt sich dabei vor allem mit dem hohen Nostalgiefaktor und dem herausragenden Soundtrack erklären.



Dass die Story des Films eher keinen Blumentopf gewinnen wird, dürfte den meisten Zuschauer:innen ohnehin klar sein. Schließlich hat das direkte Vorbild in dieser Hinsicht auch nicht wirklich viel zu bieten.

Fest steht deshalb: Echte Super-Mario-Fans sollten sich den Film in der Power-Up-Edition auf keinen Fall entgehen lassen. Könnt ihr über den seichten Plot hinwegsehen, erwartet euch ein buntes, spaßiges Actionfeuerwerk mit den Helden eurer Kindheit.



