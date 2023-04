Der erste MCU-Blockbuster des Jahres streamt jetzt in Deutschland: So kannst du Ant-Man 3 noch vor dem Disney+ Start schauen

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist der Auftakt der nächsten Phase des MCU. Wer den Marvel-Blockbuster verpasst hat, kann ihn jetzt daheim schauen.

Im Februar wurde Phase 5 des Marvel Cinematic Universe (MCU) mit dem interstellaren Superhelden-Abenteuer Ant-Man and the Wasp: Quantumania ausgerufen. Jetzt kannst du den Film daheim auf der Couch schauen.

So streamst du den MCU-Blockbuster in Deutschland

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist seit gestern in der Kauf-Version bei Amazon *, Apple, Magenta TV, im Sky Store und bei anderen Anbietern erhältlich.

Bei Amazon wird der Film in drei Versionen angeboten: Ultra HD-Qualität, HD und SD-Qualität, und zwar auf Deutsch, Englisch und in einer englischen Version für Hörgeschädigte. Als Untertitel werden Deutsch und Englisch angeboten. Alle Versionen kosten 13,99 Euro.

Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Am 8. Juni erscheint der Film dann regulär im Heimkino auf DVD, Blu-ray und UHD-Disc.

Worum geht's im dritten Ant-Man-Film?

Scott Lang (Paul Rudd) ist mit seinem Dasein als Superheld Ant-Man mit Hope Van Dyne aka Wasp (Evangeline Lilly) an seiner Seite ziemlich zufrieden. Auch wenn die Leute ihn gelegentlich mit Spider-Man verwechseln. Einzig, dass er durch Thanos so viel Zeit mit seiner mittlerweile 18-jährigen Tochter Cassie (Kathryn Newton) verloren hat, schmerzt ihn hin und wieder.



Langweilig wird es in Scotts Leben trotzdem nie. Denn mithilfe des Wissenschaftler-Paares Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) und Dr. Hank Pymp (Michael Douglas) gelingt es ihnen, ins Quantenreich vorzudringen, wohin Cassie versehentlich geschickt wurde. Das ist eine eigentümliche neue Welt voll seltsamer Kreaturen, wo Scott schließlich auch auf einen gewissen Kang (Jonathan Majors) trifft.

Wann kommt Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu Disney+?

Bisher gibt es keinen offiziellen Starttermin für Ant-Man 3 bei Disney+. In der Vergangenheit variierte der Streaming-Dienst die Veröffentlichungs-Strategie je nach Film. Manche kamen 45 Tage nach dem Start auf die Plattform, bei Black Panther: Wakanda Forever zogen dagegen 80 Tage ins Land. Aktuell läuft alles auf (mindestens) eine ähnliche Zeitspanne hinaus. Das würde einen Start Anfang Mai bedeuten.

Podcast zu Ant-Man And The Wasp: Quantumania: Ein starker Start in die MCU-Phase 5

In der aktuellen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcasts Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian und seine Gäste Markus und Julius über Ant-Man And The Wasp: Quantumania.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei sind sich die Drei ziemlich einig, dass das neue MCU-Abenteuer ein gelungener Start in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe (MCU) geworden ist. Warum genau, erfahrt ihr im Podcast.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.