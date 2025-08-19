Der erste Trailer zu Fallout Staffel 2 ist da: Der Amazon-Hit betritt Neuland, auf das Fans schon lange warten

Amazon hat endlich den ersten Trailer zu Staffel 2 der Sci-Fi-Serie Fallout veröffentlicht. Der bricht schon mit dem ersten Einblick auf zu neuen Ufern.

Ungeduldig warten Millionen auf die Apokalypse. Denn seit Frühjahr 2024 lässt Staffel 2 von Amazons Sci-Fi-Hit Fallout auf sich warten. Die Spieleadaptation begeisterte viele Fans mit einem packenden, oft knallbunten Abenteuer im nuklear verwüsteten Ödland. Jetzt gibt es endlich den Trailer zu Staffel 2.

Schaut hier den Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Staffel 2 geht viele neue Wege – einer führt nach New Vegas

Wie der Trailer zeigt, eröffnet Staffel 2 die Zeit neuer Allianzen: Lucy (Ella Purnell) und der Ghul-Kopfgeldjäger (Walton Goggins) verfolgen Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan) in die Metropole New Vegas. Maximus (Aaron Moten), eigentlich nur Anwärter der gefürchteten Stählernen Bruderschaft, steht nach der Schlacht im Staffel 1-Finale vor weiteren Herausforderungen. Prominent vertreten in der Vorschau ist auch der von Justin Theroux gespielte Mr. House.

Der neue Schauplatz New Vegas, der bereits auf den ersten Bildern zu Staffel 2 angedeutet wurde, ist die postapokalyptische Version der Spielerstadt Las Vegas, die nach dem Großen Krieg neu belebt wurde. Beherrscht wird der Ort in der Spielevorlage durch den Diktator Robert House, den in der Serie Rafi Silver verkörpert. Viele Fans haben gespannt gewartet, wie die Macher den beliebten Ort in der Serie umgesetzt haben.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 soll im Dezember 2025 bei Amazon Prime Video erscheinen. Ob erneut alle Folgen auf einmal veröffentlicht werden, ist momentan noch nicht klar. Neben den oben genannten Darsteller:innen kehrt unter anderem Leslie Uggams als Aufseherin Betty zurück. Neu im Cast ist Kevin - Allein zu Haus-Star Macaulay Culkin.

