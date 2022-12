Der erste Transformers 7-Trailer ist da: Er zeigt einen King Kong-Roboter (!) und bringt Bumblebee zurück

Lange mussten Sci-Fi-Fans auf den ersten Transformers 7-Trailer warten. Jetzt zeigt er uns jede Menge neuer Krieger:innen auf einmal. Die Action ist bombastisch wie immer.

Transformers-Fans mussten einen langen Atem beweisen. Der über langen Zeitraum hinweg geplante Transformers: Aufstieg der Bestien sollte eigentlich längst im Kino sein, wurde aber aus unbekannten Gründen um über ein Jahr verschoben. Jetzt zeigt uns der erste Trailer zum ersten Mal die neuen Helden und Fieslinge in voller Pracht.

Schaut euch hier den ersten englischen Trailer zu Transformers 7 an:

Transformers Rise of the Beasts - Teaser Trailer (English) HD

Transformers 7 erfrischt das Sci-Fi-Franchise mit neuen Figuren und alten Lieblingen

Denn in Transformers 7 richtet sich der Fokus nicht nur auf altgediente Favoriten wie Optimus Prime oder Bumblebee, sondern auch auf brandneue Autobots wie Arcee und Wheeljack. Die treten gegen neue Fieslinge aus dem Lager der Terrorcons und Decepticons wie Obermotz Scourge an.

Der große Clou des Films werden allerdings die Maximals. Die nahen Verwandten der Autobots sehen aus wie Uhrzeitviecher in Maschinenform und kämpfen ebenfalls für das Überleben der Menschheit. Zu ihnen zählt etwa der stählerne King Kong-Roboter Optimus Primal. Schon in den 1990ern waren sie Mittelpunkt der Serie Transformers: Beast Wars.

Zu guter Letzt dürfen natürlich auch die menschlichen Protagonisten nicht fehlen. Elena (Dominique Fishback) und Noah (Anthony Ramos) greifen ihren metallenen Verbündeten unter die Arme und begleiten sie bei einer Jagd um den gesamten Globus.

Wann kommt die Sci-Fi-Action Transformers 7 in die Kinos?

Wo die endet, werden wir leider erst in mehreren Monaten erfahren. Transformers 7 soll am 8. Juni 2023 in die Kinos kommen. Regie führt weder Transformers-Veteran Michael Bay noch Bumblebee-Macher Travis Knight, sondern Steven Caple Jr. (Creed II).

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Transformers 7?