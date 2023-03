Der finale Super Mario-Trailer ist da – und sieht aus wie die Nintendo-Version von Herr der Ringe

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis Mario, Peach und Co. in den Kampf gegen Bowser ziehen. Der letzte Trailer zum Super Mario Bros. Film zeigt spektakuläre Szenen und echte Leckerbissen für Nintendo-Fans.

Gerade diskutiert die Welt noch über die Serienadaption von The Last of Us, spätestens ab dem 5. April 2023 wird aber ein anderes Videospiel-Franchise in aller Munde sein. Dann startet nämlich Der Super Mario Bros. Film, der den legendären Klempner und seine Freundinnen und Freunde nun auch auf der Kinoleinwand gegen den mächtigen Bowser antreten lässt.

Der neue Trailer zum Super Mario Bros. Film teast eine epische Schlacht á la Herr der Ringe

Im neuen und letzten Trailer zum Kino-Spektakel bekommen wir so einiges auf die Augen. Jede Menge Fan-Service und Verweise auf beliebte Spiele des Franchises, wie die Regenbogen-Rennstrecke aus Mario Kart * oder eine schaurige Geistersequenz wie aus Luigi's Mansion.

Seht hier den finalen Trailer zum Super Mario Bros. Film:

Der Super Mario Bros. Film - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Gleichzeitig gibt es aber auch einen Vorgeschmack auf den Krieg, der im Königreich der Pilze ausbrechen wird. Der Superschurke Bowser trommelt seine gewaltigen Truppen zusammen, was aussieht wie eine niedliche Nintendo-Version der Ork-Heere aus Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs. Kein Wunder, schließlich geht es auch hier um den versuchten Sturz eines Königreichs.

Ob Mario vor Prinzessin Peach, Donkey Kong und dem Rest seiner Mitstreiter eine Gänsehaut-Rede im Stil von Aragorn halten wird, bleibt abzuwarten.

Marvel-Star spricht Klempner: Darum geht es im Super Mario Bros. Film

Eigentlich ist Mario nur ein Klempner aus Brooklyn – der im Original übrigens von Marvel-Liebling Chris Pratt gesprochen wird. Doch durch eine verrückte Verkettung von Umständen, findet er sich plötzlich mit der Prinzessin Peach und einem sprechenden Pilz namens Toad auf einer Reise wieder, die ihn durch das Königreich der Pilze führt.

Gemeinsam versuchen die drei, Marios Bruder Luigi zu finden. Denn nur so können sie die Welt vor dem rücksichtslosen, feuerspeienden Bowser retten, der das Königreich stürzen will. Fans des Franchises können sich dabei auf jede Menge Anspielungen aus mittlerweile fast 40 Jahren Videospielgeschichte freuen.

Mehr Videospieladaption im Podcast: Lohnt sich The Last of Us nur für Gamer?

Die Endzeit-Serie The Last of Us ist die Live-Action-Adaption eines der gefeiertsten Videospiele der letzten 10 Jahre. Lohnt sich die Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey für Fans der Vorlage? Und wie wirkt sie auf Nicht-Gamer?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der spoilerfreien Podcast-Besprechung der kompletten ersten Staffel The Last of Us sprechen wir unter anderem über die unglaubliche Nähe zur Videospielvorlage und die Unterschiede zum Zombie-Hit The Walking Dead.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.