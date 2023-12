Der größte Film des Jahres und Hai-Action mit Jason Statham: Sichert euch Barbie, Meg 2 und mehr zum Knallerpreis [Anzeige]

Mit einer aktuellen Promo-Aktion von Warner Bros. könnt ihr viele Top-Filme des Jahres jetzt günstiger schauen. Mit dabei sind unter anderem Barbie, der erfolgreichste Film 2023 und der Action-Kracher Meg 2: Die Tiefe mit Jason Statham.

Wer einige der größten Filme des Jahres im Kino verpasst oder auf die Heimkino-Veröffentlichung gewartet hat, kann sie jetzt mit einer neuen Aktion von Warner Bros. nachholen. Viele Top-Titel des Jahres könnt ihr bei Amazon Prime jetzt zum deutlich reduzierten Preis digital kaufen und behalten. Mit Filmen wie Barbie , Meg 2: Die Tiefe oder Evil Dead Rise trifft die Aktion jeden Filmgeschmack.

Jetzt mit Best of 2023-Aktion sparen: Barbie ist der größte Film-Hype 2023

Im Barbie-Film von Greta Gerwig spielt Margot Robbie die legendäre Puppe, die in Barbie-Land zwischen vielen anderen ihrer Art lebt. Eines Tages hinterfragt sie ihr ganzes Dasein und bricht gemeinsam mit Ken (Ryan Gosling) in die echte Welt auf, wo beiden auf unterschiedliche Art die Augen geöffnet werden.

Warner Best Of 2023

An den Kinokassen hat sich Barbie zum weltweiten Phänomen entwickelt. Über 1,4 Milliarden Dollar spielte der Mix aus Satire, Komödie und knallbuntem Popkultur-Abenteuer weltweit ein und ein heißer Kandidat für die Academy Awards ist Gerwigs Hit ebenfalls. Denn von der Kritik wurde der Film gelobt und als "lustig, bombastisch und sehr klug" beschrieben:

Margot Robbies Performance ist großartig und Ryan Gosling und Simu Liu bieten beste Unterhaltung. Die ganze Besetzung ist brillant.

Hier könnt ihr noch den Barbie-Trailer schauen:

Barbie - Trailer (Deutsch) HD

Jetzt mit Best of 2023-Aktion sparen: Meg 2 entfesselt wilde Monster-Action mit Jason Statham

Nach dem Riesen-Hai-Spektakel Meg ist Jason Statham 2023 für die Fortsetzung Meg 2: Die Tiefe zurückgekehrt. Im zweiten Teil ist das gigantische Monster natürlich auch wieder mit an Bord.

5 Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Film verdingt sich Jonas Taylor (Statham) als Umweltschützer. Da wird er von einem alten Freund (Wu Jing) zu einer Expedition zum Meeresgrund eingeladen. Dort angekommen, geht allerdings einiges schief.

Diesmal schlägt die Story noch viel abgefahrenere Haken als im Vorgänger, wenn die Crew auf dem Meeresgrund gegen mehrere Megalodons ums Überleben kämpfen muss und im komplett wilden Strand-Finale auch noch ein XXL-Kraken mitmischt!

Mit der Best of 2023-Aktion könnt ihr noch viele weitere Top-Filme des Jahres günstiger schauen

Neben Barbie und Meg 2 sind einer der brutalsten Horror-Schocker des Jahres, zwei Superhelden-Kracher und eine deutsche Komödie von Karoline Herfurth bei der Best of Warner Bros. 2023-Aktion günstiger verfügbar. Hier sind nochmal alle preislich reduzierten Titel in der Übersicht:

Wer sich in der Weihnachtszeit Abwechslung von den üblichen Film-Verdächtigen gönnen will, wird bei der Aktion garantiert fündig.