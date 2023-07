"Bombastisch und sehr klug": Erste Reaktionen auf den womöglich größten Blockbuster des Sommers, der sogar Tom Cruise schlagen könnte

Nach Wochen und Monaten des Hypes feierte gestern endlich der Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling seine Premiere. Wir haben die ersten Reaktionen für euch zusammengetragen.

Barbie ist endlich da! Seit 2009 versucht Hollywood, einen großen Realfilm rund um die Spielzeugfigur auf die Beine zu stellen. Der jüngste Anlauf ist unter der Regie von Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird) entstanden und feierte vor wenigen Stunden seine Premiere in Los Angeles. Doch wie gut ist der Barbie-Film geworden?

Margot Robbie und Ryan Gosling haben als Barbie und Ken bereits die Herzen des Internets erobert. Auch von der Premiere gibt es sehr viel Liebe für die Stars des in alle erdenklichen Pinktöne getauchten Blockbusters, der sogar das Startwochenende von Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil Eins mit Tom Cruise übertreffen könnte, wie Boxoffice schreibt. Der Hype um Barbie wächst von Tag zu Tag.

Blockbuster-Highlight im Sommer: Die ersten Reaktionen zu Barbie mit Margot Robbie und Ryan Gosling

Joseph Deckelmeier von ScreenRant zeigt sich absolut begeistert von Barbie. Neben Robbie und Gosling hebt sie die Darbietung von Shang-Chi-Star Simu Liu hervor und bezeichnet den Film als Homerun für Gerwig.



Barbie hat mich überrascht und das meine ich im besten Sinne. [Der Film] ist lustig, bombastisch und sehr klug.

Auch Perri Nemiroff von Collider zeigt sich sehr angetan von dem Film, besonders im Hinblick auf seine Gestaltung. Die Barbie-Welt erwacht vor unseren Augen zum Leben. Dennoch gibt es Kritik.

Was die Geschichte angeht, da bin ich etwas gespalten. Ich denke, der Film passt besonders gut zu Margot Robbies Barbie und ihrer Reise, aber es gibt auch andere Charaktere, die wichtige Handlungsstränge durchlaufen und deutlich mehr Zeit gebraucht hätten, um wirklich vertieft zu werden.

Für Jamie Jirak von Comic Book gibt es dagegen nichts an Barbie auszusetzen, im Gegenteil. Der Film hat ihre Erwartungen sogar übertroffen.



Ich kann Twitter nicht offiziell verlassen, ohne euch allen zu sagen, dass Barbie derzeit mein Lieblingsfilm des Jahres ist. Greta Gerwig hat meine Erwartungen tatsächlich übertroffen. Sie geht so wunderbar auf die positiven und negativen Aspekte von Barbie ein. Gebt Ryan Gosling eine Oscar-Nominierung, ich meine es absolut ernst!

Besonders spannend lesen sich die Tweets von New York Times-Autour Kyle Buchanan, der nicht glauben kann, dass dieser Film mit all seinen Entscheidungen unter dem Dach eines großen Hollywood-Studios entstanden ist.

Weitere Barbie-Gedanken folgen, aber das Wichtigste ist, dass ich nicht glauben kann, dass Greta Gerwig damit durchgekommen ist! (Sage ich mich Bewunderung)

Wie es aussieht, können wir uns auf einen unterhaltsamen Sommer-Blockbuster freuen, der mit seiner detailverliebten Welt und jeder Menge Stars begeistert. Zudem scheint Barbie definitiv kein Mattel-Werbeclip in Spielfilmlänge zu sein, sondern geschickt mit der Marke und dem popkulturellen Vermächtnis von Barbie umzugehen.

Wann startet der Barbie-Film mit Margot Robbie im Kino?

Lange müssen wir nicht mehr warten. Barbie kommt offiziell am 20. Juli 2023 in die deutschen Kinos und liefert sich direkt zum Start ein Duell mit Christopher Nolans Oppenheimer. Ausgehend von den jüngsten Prognosen dürfte Barbie aus diesem Duell als Box-Office-Gewinnerin hervorgehen. Und wer weiß, vielleicht stellt sie sogar den siebten Mission: Impossible-Film mit Tom Cruise in den Schatten.

