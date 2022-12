"Der größte Stunt der Filmgeschichte": Neues Mission: Impossible 7-Video zeigt Tom Cruise in Lebensgefahr

Für Mission: Impossible 7 haben sich Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie eine Reihe waghalsiger Stunts ausgedacht. Den gefährlichsten schlüsselt ein neunminütiges Video auf.

Nachdem Tom Cruise dieses Jahr mit Top Gun: Maverick eine der besten Actionfilme der vergangenen Jahre abgeliefert hat, bereitet er nun seine Rückkehr als IMF-Agent Ethan Hunt vor. Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning startet nächstes Jahr im Sommer in den Kinos und wartet mit einem der gefährlichsten Stunts der Reihe auf.

Cruise, der mit einem Motorrad über eine Klippe springt: Seit Beginn der Dreharbeiten von Mission: Impssible 7 sorgt dieser Stunt für Schlagzeilen. Jetzt hat Paramount ein neunminütiges Video veröffentlicht, das uns hinter die Kulissen der heiß erwarteten Fortsetzung führt und den "größte Stunt der Filmgeschichte" verspricht.

Das Video zum Motorradstunt in Mission: Impossible 7

Mission Impossible 7: Dead Reckoning - Featurette Größter Stunt der Kinogeschichte (Deutsche UT) HD

Licht, Kamera, Action: Beim nächste Mission: Impossible-Film werdet ihr den Atem anhalten. Cruise brettert mit Höchstgeschwindigkeit über eine gigantische Rampe, ehe der Sprung ins Ungewisse folgt. Der Nebel versperrt die klare Sicht, angespannte Blicke – und dann ein Fallschirm. Nach diesem Video stellt sich die Frage, wie die Szene im fertigen Film noch spektakulärer werden soll.

Inszeniert wurde der neue Mission: Impossible-Film von Christopher McQuarrie, der bereits mehrfach mit Cruise zusammengearbeitet hat, u.a. im Zuge von Jack Reacher und Edge of Tomorrow. Seit Teil 5 hält er die kreativen Zügel der Mission: Impossible-Reihe in Händen. Selbst nach den furiosen Actionszenen von Mission: Impossible 6 – Fallout scheint er noch nicht am Ende seiner Ideen angekommen zu sein.

Wann startet Mission: Impossible 7 im Kino?

Mission: Impossible 7 startet am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Knapp ein Jahr später, am 27. Juni 2024, folgt mit Mission: Impossible 8 das große Finale.

