Der junge Haymitch steht fest: Neuer Tribute von Panem-Film castet völlig unbekannten Schauspieler in Hauptrolle

Die Vorbereitungen für den nächsten Film aus dem Tribute von Panem-Universum laufen auf Hochtouren. Jetzt stehen die beiden Hauptdarsteller:innen der Vorgeschichte fest.

Erst vor wenigen Wochen wurde die Buchvorlage zu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping veröffentlicht. Jetzt gibt es das erste Casting zur Verfilmung des nächsten Ablegers der Tribute von Panem-Saga zu verkünden. Feststeht der Schauspieler des jungen Haymitch Abernathy sowie seine wichtigste Leinwandpartnerin.

Neuer Tribute von Panem-Film: Joseph Zada und Whitney Peak führen Sunrise on the Reaping an

Wie Deadline exklusiv erfahren hat, übernimmt Joseph Zada bei den 50. Hungerspielen die Rolle von Haymitch Abernathy, der im Original von Woody Harrelson verkörpert wurde. An seine Seite gesellt sich Whitney Peak, die als Lenore Dove Baird zu sehen sein wird. Die beiden leben in District 12 und sind ineinander verliebt.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping kommt somit nicht nur mit einem weiteren erbarmungslosen Überlebenskampf daher, der vom Kapitol in die Wege geleitet wird, sondern wartet ebenfalls mit einer weiteren herzzerreißenden Liebesgeschichte auf. Doch woher kennt man die beiden Stars in den Hauptrollen?

Eine große Überraschung: Mit Joseph Zada spielt ein absoluter Newcomer die Rolle des jungen Haymitch. Zada trat bislang nur in vier Projekten vor der Kamera in Erscheinung. Seine größte Rolle hatte er in zehn Folgen der Coming-of-Age-Serie Invisible Boys, die seit Februar läuft. Wer ist Whitney Peak? Die Lenore Dove-Darstellerin hat schon in ein paar namhafteren Projekten mitgespielt, etwa Chilling Adventures of Sabrina und Home Before Dark. Ihre größte Rolle spielte sie als Zoya Lott in 22 Folgen der neuen Gossip Girl-Serie, die von 2021 bis 2023 lief.

Passend zum Casting wurden zwei Videos enthüllt, die uns die neuen Hunger Games-Stars vorstellen. Den Anfang macht Joseph Zada als Haymitch:

Das zweite Video zeigt uns Whitney Peak als Lenore Dove Baird:

Erin Westerman, Co-Präsident von Lionsgate, kommentiert das Casting wie folgt:



Nachdem wir Hunderte von talentierten Darsteller:innen aus der ganzen Welt zum Vorsprechen eingeladen hatten, stachen diese beiden heraus – nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch wegen der emotionalen Wahrheit, die sie in diese ikonischen Rollen brachten.

Die Tribute von Panem-Produzentin Nina Jacobson ergänzt:

Jo hat sich wie verrückt vorbereitet und unsere Herzen gestohlen. Dann hat uns Whitney als Lenore Dove den Atem geraubt. Als wir die beiden zusammenbrachten, war das einer dieser magischen Casting-Momente, in denen man weiß, dass die Suche zum Ziel geführt hat.

Zuvor machte Charlie Plummer (Eine wie Alaska) als möglicher Kandidat für die Rolle von Haymitch Abernatch die Runde. Auch Mike Faist (West Side Story) wurde in laut Gerüchten mit dem neuen Tribute von Panem-Film in Verbindung gebracht.

Wann startet der neue Tribute von Panem-Film im Kino?

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping startet am 19. November 2026 im Kino. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Casting-Meldungen eintrudeln werden. Nicht zuletzt gilt es auch bekannte Figuren wie Präsident Snow, Plutarch Heavensbee, Caesar Flickerman und Effie Trinket neu zu besetzen. Inszeniert wird der Film von Hunger Games-Veteran Francis Lawrence.