Ein neuer Hunger Games-Film kommt: Alles, was wir zu Die Tributen von Panem 6 mit Haymitch wissen

Film 6 der Tribute von Panem-Reihe ist in Planung. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping erzählt die Geschichte von Haymitchs Hungerspielen. Alles zu Start, Besetzung, Trailer und mehr erfahrt ihr hier.

Nach vier Tribute von Panem-Filmen zu Katniss Everdeen und einem Prequel zum späteren Diktator Coriolanus Snow ist ein weiterer Kinofilm der Reihe in Planung: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping wird zeigen, wie Haymitch Abernathy einst die Arena überlebte. Nachdem wir schon über alles zum 5. Hunger Games-Film zusammengetragen hatten, informieren wir euch hier nun über den neusten Stand des zweiten Prequels. Ihr findet an dieser Stelle ständige Updates zu:

Start

Handlung: Zeit, Ereignisse & Thema

Besetzung

Reihenfolge der Hunger Games-Filme

Trailer, Bilder und mehr

Startdatum für Hunger Games 6: Wann kommen das Buch und der Kinofilm?

Die Ankündigung des neuen Hunger Games-Films ereilte uns im Juni 2024 und erfüllte mit Fanliebling Haymitch als Hauptfigur einen lange gehegten Fantraum. Der sechste Teil der Jugend-Dystopie basiert abermals auf einem (kommenden) Buch von US-Autorin Suzanne Collins und dieser Roman hat bereits ein Erscheinungsdatum:

Auch ein Kinostart für Haymitchs Hunger Games-Vorgeschichte wurde schon verkündet: In Deutschland kommt der nächste Tribute von Panem-Film am 19. November 2026 in die Kinos. Das ist einen Tag früher als in den USA.

Die Handlung von Hunger Games 6: Worum geht es in Sunrise on the Reaping?

Wann spielt Haymitchs Hunger Games-Prequel?

Sunrise on the Reaping spielt 24 Jahre vor Katniss' erstem Arena-Ausflug. Der Film verhandelt die Vorgeschichte des jungen Haymitch Abernathy. Bevor er Katniss und Peeta als Mentor in den 74. Hungerspielen coachte, überlebte er einst selbst die tödliche Arena als Tribut – und zwar zur Zeit der 50. Hungerspiele.

Wie Fans wissen, wird im dystopischen Staat Panem alle 25 Jahre eine besonders grausame Ausgabe der Spiele veranstaltet, um die einst rebellierenden zwölf Distrikte an die Macht des herrschenden Kapitols zu erinnern: das Jubel-Jubiläum (Quarter Quell). Für das 75. Jubiläum in Catching Fire mussten beispielsweise überlebende Gewinner:innen erneut in die Arena zurückkehren. Bei den 25. Hungerspielen mussten die Distrikt-Anwohner:innen ihren Kinder-Tribut selbst auswählen.

Die 50. Ausgabe der Hunger Games zeichnet sich hingegen durch die verdoppelte Anzahl der Teilnehmer:innen aus. Haymitch aus Distrikt 12 musste sich also gegen 48 statt 24 Gegner:innen durchsetzen.

Wovon genau handelt Sunrise on the Reaping?

Der Inhaltsangabe des neuen Buches zufolge zerbrechen Haymitchs Träume am Morgen der Ernte, als sein Name für die Hungerspiele ausgelost wird. Er wird von seiner Familie und seiner großen Liebe getrennt und mit drei anderen Tributen aus Distrikt 12 ins Kapitol geschafft. Neben ihm treten aus der Heimat ein Quotenmacher, das arroganteste Mädchen der Stadt sowie eine Freundin an, die wie eine Schwester für ihn ist. Obwohl er sich schon als Verlierer sieht, beginnt er einen Kampf, der nicht vor den Grenzen der Arena Halt macht.



Auch den Namen eines weiblichen Tributs aus Distrikt 12 kennen wir aus Suzanne Collins' zweitem Roman bereits: Maysilee Donner. Als Katniss sich für ihr eigenes Jubel-Jubiläum alte Aufnahmen ansieht, erfahren wir, dass Haymitchs Arena eine grüne Wiese war – mit Wäldern in der Ferne sowie einem Berg, der sich später als Vulkan herausstellte. Der scheinbaren Idylle zum Trotz war alles vor Ort giftig, vom Wasser bis zum stechenden Schmetterling. Sicheres Essen gab es nur beim Füllhorn und trinken konnte man nur den Regen.

Dass Haymitch das begrenzende Kraftfeld der Arena schließlich als Waffe instrumentalisierte, hat schwere Konsequenzen für seine Angehörigen daheim. Wir können davon ausgehen, dass Haymitchs spätere Alkoholabhängigkeit etwas mit seinem damals erlittenen Trauma zu tun hat.

Der Titel Sunrise on the Reaping heißt übersetzt so viel wie "Sonnenaufgang über der Ernte", und bezieht sich auf den Tag, an dem in den Distrikten die Tribute der Hungerspiele ausgelost werden. Der deutsche Buchtitel (Die Tribute von Panem L) nimmt mit dem L als römische Zahl auf die 50. Hungerspiele Bezug (wie es schon Die Tribute von Panem X * als Anspielung auf die 10. Hungerspiele tat).

Ein bestimmtes Thema liegt Hunger Games 6 zugrunde

Die Sci-Fi-Filmwelt der Hunger Games lebt also weiter, wobei alle Beteiligten stets betonten, dass Suzanne Collins nur eine Geschichte schreiben würde, wenn sie damit etwas Neues erzählen können. Nach Katniss' Überlebenskampf war das in Snows Geschichte die Verhandlung von angeborener und erzogener Bosheit.

In Haymitchs Geschichte will Collins laut einem Variety -Interview der Frage nachgehen: "Was ist real und was nicht?" Sie stützt sich dabei auf die Ideen des schottischen Philosophen David Hume zur vorbehaltlosen Unterwerfung, nach der sich die vielen von einigen wenigen regieren lassen. Der Einsatz von Medien und Propaganda werde dabei ebenfalls eine Rolle spielen.

Cast & Crew des neuen Tribute von Panem-Films

Als Regisseur für die Hunger Games-Rückkehr befindet sich Francis Lawrence in Verhandlungen. Er ist der Filmemacher, der außer dem ersten Teil bereits alle anderen Tribute von Panem-Filme inszenierte. Im Moviepilot-Interview zu Teil 5 hatte er bereits versichert, er würde gern Teil 6 drehen, solange Suzanne Collins die Vorlage dazu abliefern würde – was jetzt passiert ist.

Ob Woody Harrelson, der Haymitch in Hunger Games-Filmen 1 bis 4 verkörperte, einen Auftritt (etwa als Erzähler) haben wird, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Donald Sutherland war für die Vorgeschichte zu Präsident Snow lediglich ganz am Ende mit dem stimmlichen Widerhall eines früheren Satzes zurückgekehrt ("Es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns zerstören.").

Auch der junge Snow-Darsteller Tom Blyth aus Ballad of Songbirds and Snakes zeigte großes Interesse an seiner Rückkehr als Bösewicht, doch könnten das zweite Prequel ihn per Maske um 40 Jahre altern lassen? Zumindest ein Wiedersehen mit Stanley Tucci wirkt sehr wahrscheinlich, da Caesar Flickerman die 50. Hungerspiele laut Buchvorlage wenig verändert mit grünen Haaren leitete.

Eine Rückkehr der ursprünglichen Hunger Games-Stars Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Liam Hemsworth ist hingegen fast ausgeschlossen, weil der Film acht Jahre vor Katniss' Geburt spielt. Wir könnten aber durchaus eine jüngere Ausgabe von Effi Trinket (Elizabeth Banks) oder Katniss' Eltern treffen.

Der erste Name, der gerüchteweise für den jungen Haymitch in Umlauf geriet, ist der von Schauspieler Mike Faist. Filme wie West Side Story und Challengers - Rivalen zeigten, dass er die perfekte Ausstrahlung für die Rolle hätte. Allerdings ist der Star mit seinen 32 Jahren vielleicht schon zu alt für den Part, da das Kapitol Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren für die Hungerspiele auswählt.

Alle Hunger Games-Filme im Überblick

Die Übersicht über alle Hunger Games-Teile findet ihr hier. So schaut ihr die Tribute von Panem-Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung:

So hingegen sieht die Sortierung der sechs Hunger Games-Filme in der Chronologie der Panem-Geschichte aus:

War es nur Zufall, dass die Wahl in Sunrise on the Reaping auf den Fanliebling als Hauptfigur fiel? Oder dürften wir nach Die Tribute von Panem 6 in Teil 7 auch noch ein Prequel zum nächsten großen Favoriten, Finnick Odair, erwarten?

Trailer und Bilder zum neuen Hunger Games-Film

Der Dreh des neuen Tribute von Panem-Films steht erst noch bevor. Bilder oder Videomaterial wurden demnach noch keines zu Haymitchs Hunger Games-Ausflug veröffentlicht. Sobald es erste Einblicke wie Trailer gibt, findet ihr sie hier.

