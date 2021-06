Der nächste Actionfilm von Marvel-Star Ryan Reynolds: Abgefahrener Deadpool-Spaß ohne Ende im deutschen Trailer

Der neue deutsche Trailer zum Sequel Killer's Bodyguard 2 beweist einmal mehr, dass sich Ryan Reynolds in blutig-unterhaltsamer Deadpool-Action am wohlsten fühlt.

Auch wenn Ryan Reynolds in dem Film keinen Ganzkörperanzug trägt, passt das abgefahrene Action-Spektakel Killer's Bodyguard 2 ideal zur Deadpool-Formel des Stars. Das Sequel zu dem Hit Killer's Bodyguard von 2017 setzte auch schon auf flotte Sprüche, Selbstironie und krachende Action. Mit Samuel L. Jackson bekam Reynolds außerdem noch einen perfekten Partner für die Buddy-Dynamik an die Seite.

Der neue deutsche Trailer zu Killer's Bodyguard 2 setzt jetzt wieder voll auf das Erfolgsrezept des Vorgängers und bietet schon viel kurzweilige Unterhaltung, bevor der Film im August ins Kino kommt.

Im Action-Sequel Killer's Bodyguard 2 fällt Ryan Reynolds' Urlaub ins Wasser

In der Fortsetzung will Personenschützer Michael Bryce (Ryan Reynolds) nach den Strapazen von Teil 1 einfach nur abschalten und nichts mehr mit Killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) zu tun haben, den er im Vorgänger beschützen musste. Der Traum von endlosen Tagen an weißen Stränden hält aber nicht lange an.

Schaut hier den neuen deutschen Trailer zu Killer's Bodyguard 2:

Killer's Bodyguard 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Bryce wird von Darius' Frau Sonia (Salma Hayek) um Hilfe gebeten, da sich der Killer mal wieder ganz tief ins Chaos verstrickt hat.

Wie der Trailer schon zeigt, setzt auch Teil 2 wieder viel auf die unterhaltsame Chemie zwischen Reynolds und Jackson, die erneut mehr als unfreiwillig zusammenarbeiten müssen. Neben witzigen Sprüchen am laufenden Band kommt die Action auch wieder nicht zu kurz.

Im Kino könnt ihr euch von dem abgefahrenen Spektakel im ironisch überdrehten Deadpool-Style ab dem 26. August 2021 überzeugen. Dann startet Killer's Bodyguard 2 bei uns im Kino.

In eigener Sache: Zur Wiedereröffnung der Kinos hat der Verband der deutschen Kinobetreiber HDF Kino e.V. die Kampagne #EndlichWiederKino gestartet. Auch wir freuen uns und unterstützen die Aktion – unter anderem, indem wir das Logo in unsere Bilder bei News zu aktuellen Kinofilmen einbetten. Wenn ihr also endlich wieder in die Kinos dürft, dann postet gerne ein Foto von eurem ersten Besuch mit dem Hashtag #EndlichWiederKino in den sozialen Netzwerken. Alle Infos zum aktuellen Kinoprogramm findet ihr hier.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.