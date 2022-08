"Der neue Goldstandard für MCU-Serien": Erste She-Hulk-Reaktionen sind extrem positiv

She-Hulk steht für Disney+ in den Startlöchern. Der Mix aus Comedy und Action ist ein richtig grandioser Spaß. Wenn man den ersten Reaktionen glaubt.

She-Hulk: Die Anwältin kommt in Kürze zu Disney+. Die MCU-Serie über Bruce Banners ( Mark Ruffalo ) Cousine Jennifer Walters ( Tatiana Maslany

), die ihre neu gefundenen Superfähigkeiten mit ihrem Anwaltsjob in Einklang bringen muss, soll ein erstklassiger Angriff auf die Lachmuskeln werden. Und hat dabei offenbar Erfolg. Die ersten Reaktionen zum Marvel-Abenteuer überschlagen sich mit Begeisterung.

"Mehr Folgen, sofort": MCU-Serie She-Hulk begeistert die ersten Zuschauer

Basis für die Bewertung waren die ersten vier Folgen der Serie. Aber die bieten offenbar schon ein grandioses Comedy-Gesamtpaket. "Fröhlich, unverfroren seltsam und unfassbar unterhaltsam", schreibt eine Kritikerin und nennt She-Hulk "den neuen Goldstandard für MCU-Serien". "Jennifer Walters ist großartig. Ich will mehr Folgen, sofort!", erklärt ein anderer Fan.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gelobt werden insbesondere der abgefahrene Humor und Maslanys Schauspiel, aber auch die in der Serie geschaffene Welt und ihre Bezüge zum Franchise. Ein Autor beschreibt die Serie als "Leonardo DiCaprio-GIF" mit "Bad Bitch-Energie" und hebt die Konstruktion der Serien-Welt hervor. "Jede Menge Cameos und Anspielungen", verspricht ein anderer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt She-Hulk zu Disney+?

Wem die Reaktionen schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, der kann sich bald selbst von der Güte der Serie überzeugen. She-Hulk: Die Anwältin läuft am 18. August 2022 bei Disney+ an.

22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

Freut ihr euch auf She-Hulk?