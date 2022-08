Marvel-Verbot: Spider-Man durfte nicht in der neuesten MCU-Serie bei Disney+ auftreten

Tom Hollands Spider-Man sollte eigentlich in einer MCU-Serie auftreten, die in Kürze bei Disney+ erscheint. Doch die Marvel-Bosse legten ein Veto ein.

She-Hulk: Die Anwältin wird in Kürze bei Disney+ starten und viele Marvel-Lieblinge zurückbringen. Allen voran Daredevil (Charlie Cox) und He-Hulk Mark Ruffalo. Unglaublicherweise war auch ein Auftritt von Tom Hollands Spider-Man geplant. Aber er wurde von der Chefetage verboten.

Marvel verbietet Spider-Man-Auftritt in She-Hulk aus rechtlichen Gründen

Das erklärte Showrunnerin Jessica Gao gegenüber The Direct :

Wir wollten viele Figuren aus den Marvel-Comics auftreten lassen. Aber einige konnten wir aus rechtlichen Gründen nicht nutzen, bei anderen meinte Marvel, sie hätten andere Pläne. Am traurigsten war es bei Spider-Man, denn unter unseren Autoren sind viele Spidey-Fans.

Welche "Pläne" Marvel dabei verfolgt, habe sie nicht herausfinden können. Bei der MCU-Spinne gibt es vermutlich rein legale Probleme. Zwar handelt es sich um eine Marvel-Comicfigur, die Rechte an der Tom Holland-Inkarnation liegen aber bei Sony und waren für die Kinoauswertung Teil eines Deals zwischen beiden Unternehmen. Es ist außerdem unklar, ob Holland noch einmal in seinen Superhelden-Anzug schlüpfen will.

Leider ohne Tom Holland: Wann kommt die MCU-Serie She-Hulk zu Disney+?

Zunächst einmal können sich aber alle Marvel-Fans auf den ersten Auftritt von Tatiana Maslany als grüne Bizeps-Anwältin freuen. She-Hulk startet am 18. August 2022 bei Disney+.

