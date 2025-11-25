Der neue Netflix-Western The Abandons stammt von legendärem Sons of Anarchy-Macher, der das Projekt allerdings schon verlassen hat – das steckt dahinter

Kreative Differenzen sind oft der Grund, wenn jemand das Projekt verlässt. Im Fall von Kurt Sutter ist es bereits das zweite Mal, dass er eine Serie den Händen anderer überlässt.

Der Serienschöpfer von Sons of Anarchy scheint in letzter Zeit einiges durchzumachen. Erst wurde er vom SOA-Spin-Off Mayans MC gefeuert, nun musste er sich auch noch von seinem aktuellen Projekt The Abandons verabschieden. Kurt Sutter hat nämlich die Serie wegen kreativer Differenzen mit Netflix nur drei Wochen vor Abschluss der Dreharbeiten verlassen.

Darum hat Kurt Sutter die Netflix-Serie The Abandons aus der Hand gegeben

Nach der Kündigung von Mayans MC hatte Sutter selbst zugegeben, dass er sich ziemlich daneben benommen hat. Die Serie wurde ohne ihn beendet und Sutter hat sich ein neues Projekt ausgedacht. 2021 verkündete er dann die Western-Serie The Abandons, die für Netflix produziert werden sollte.

Im Western-Epos geht es um Außenseiterfamilien, die sich in den 1850er Jahren in Oregon korrupten Machteliten stellen und ihr Land verteidigen. Die Außenseiter, die am Rande der Gesellschaft leben, schließen sich zusammen und bilden eine Familie, die Widerstand leistet. In dem Kampf geht es vor allem um die Gratwanderung zwischen Überleben und Recht, sowie die Folgen von Gewalt.

Als die Dreharbeiten zur 1. Staffel langsam zum Ende kamen, wurden die ersten Episoden bereits geschnitten und in einer frühen Rohfassung den Verantwortlichen von Netflix gezeigt. Laut Deadline war die erste Folge in der Rohfassung 1 Stunde und 40 Minuten lang. Eine Kürzung auf 1 Stunde schien unmöglich, weswegen man entschied, dass die Folge in zwei Teile aufgespalten werden sollte.

Das bedeutete wiederum, dass man die Folgen länger machen, Nachdrehs ansetzen und neue Szenen schreiben musste. Außerdem würde die erste Folge damit mit einem Cliffhanger enden.

Was die Verantwortlichen bei Netflix gesehen hatten, hatte sie allerdings auch nicht so richtig überzeugt. Die Schnittfassung soll unzusammenhängend und nicht dynamisch genug gewesen sein. Da es aber kein Treffen zwischen den Verantwortlichen und dem kreativen Kopf gab, konnte Sutter nicht auf die Sorgen reagieren und hielt offenbar eine Zusammenarbeit nicht mehr für möglich.

So geht es mit The Abandons auf Netflix weiter

Die Szenen für die Ergänzungen der Pilotfolgen hat Sutter jedoch bereits geschrieben. So konnten Executive Producer und Regisseur Otto Bathurst und Co-Executive Producer Rob Askins die restlichen Dreharbeiten betreuen und die 1. Staffel vollenden.

Die Season sollte ursprünglich 10 Folgen erhalten, wurde dann aber erst auf 8 und schließlich auf 7 Folgen gekürzt. Durch die Aufteilung der Pilotfolge wurden es schließlich wieder 8 Folgen, die am 4. Dezember auf Netflix erschienen sind.

Ob es weitere Staffeln geben wird, bleibt noch abzuwarten. Laut einem Interview mit Deadline hatte Sutter bereits Ideen für weitere Staffeln, die zum Beispiel auch die Legende von Billy the Kid aufgegriffen hätten

Falls die Serie ohne Sutter fortgesetzt werden soll, müsste jedoch erst einmal ein anderer Showrunner gefunden werden und dann wäre fraglich, ob Sutters Ideen noch einen Platz darin hätten.

