Der Prime Day geht schon heute los: Fire TV Stick, Echo Smart Speaker und mehr zu historischen Preisen sichern

Auch wenn der Prime Day erst am 16. und 17. Juli startet, könnt ihr euch schon heute Amazon Geräte im günstigen Angebot sichern. Wir geben euch einen Überblick, über die aktuellen Smart-Home Modelle zu Niedrigpreisen.

Amazon-Geräte eignen sich bestens, um euer Zuhause in ein Smart-Home zu verwandeln und euch den Alltag zu erleichtern. Für die hauseigene Marke startet das große Shopping-Event Prime Day schon heute und ihr könnt euch beliebte Produkte mit bis zu 60 Prozent Rabatt * sichern. Auch das neuste Modell des Fire TV-Sticks 4K Max ist über die Hälfte heruntergesetzt.

Auf dem neusten Stand mit dem Fire TV Stick 4K Max zum Tiefpreis

Der Fire TV Stick 4K Max stattet auch alte Fernseher mit Smart-TV-Funktionen aus. Neben einer riesigen Auswahl an Apps von Streaming-Anbietern und Mediatheken, gibt es auch Livestreams von TV-Sendern, die teils aber nicht kostenlos sind. Die Bild- und Tonqualität ist auf dem neusten Stand und unterstützt HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos.

Amazon Smart Home steuern mit dem Fire TV Stick

Für eine kurze Reaktionszeit sorgt das super schnelle WiFi 6E und die Alexa-Sprachsteuerung darf natürlich auch nicht fehlen. Im Prime Day Angebot bekommt ihr den Amazon Fire TV Stick 4K Max * schon für 38 Euro, damit ist er so günstig wie noch nie.

Verwandelt euer Zuhause in ein Smart-Home mit Echo Show

Ebenfalls zum Tiefstpreis von 230 Euro gibt es die Echo Show 15 *. Das größte Modell der Reihe kann sogar an die Wand gehängt werden. Gerade in der Küche macht das Gerät eine gute Figur, denn hier könnt ihr neben dem Schnippeln nicht nur eure Lieblingsfilme und Serien schauen, sondern euch auch von Alexa die Rezepte vorlesen lassen. Die schmutzigen Finger können also dem 15,6-Zoll-Full-HD-Display fernbleiben.

Mit dem Echo Show 15 lässt sich euer Smart-Home verwalten und ihr könnt Terminkalender und To-Do-Listen erstellen. Wenn ihr sie nicht aktiv nutzt, kann sie als digitaler Fotorahmen dienen. Mit der 5-Megapixel-Kamera ist auch Videotelefonie möglich, der Fokus liegt hier aber klar auf dem integrierten Fire TV und den organisatorischen Widgets.

Amazon Amazon

Anders sieht das bei dem Echo Show 8 der 3. Generation * aus, der nicht nur mit einer 13-Megapixel-Kamera, sondern auch noch mit der automatischen Bildanpassung ausgestattet ist, wodurch Video-Calls noch mehr Spaß machen. Den 8-Zoll-HD-Touchscreen könnt ihr auch ganz leicht als Smart-Home-Hub nutzen und z.B. mit der Ring Videotürklingel * sehen, wer gerade vor der Haustür steht.

Echo Dot und Echo Pop mit über 60 Prozent Rabatt am Prime Day

Was auf die Ohren gibt es mit den 5. Generationen von Echo Pop * und Echo Dot *, welche beide um über 60 Prozent reduziert sind. Die kompakten Lautsprecher eigenen sich neben der Smart-Home-Steuerung besonders als smarter Wecker oder als WLAN-Radio-Ersatz. Beim Echo Pop ist zwar der Treiber größer, aber das Gehäuse kleiner.

Der kugelförmige Echo Dot bietet mehr Platz für die Lautsprecher und dadurch einen besseren Klang. Außerdem könnt ihr die Speaker ganz leicht steuern. Ein Antippen genügt, um Musik zu unterbrechen oder den Anruf zu beenden. Der eingebaute Temperatursensor gibt euch Auskunft über die aktuelle Raumtemperatur.

