Der ultimative Horror-Film zu Halloween streamt jetzt bei Amazon Prime im Abo

Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Horror-Film zu Halloween seid, dann gibt es eigentlich nur einen Titel, der dafür infrage kommt. Bei Amazon Prime befindet er sich im Streaming-Abo.

Horror-Fans fiebern ein ganzes Jahr auf dieses Ereignis hin. Jetzt ist es endlich so weit: Halloween steht vor der Tür – die perfekte Zeit für eine lange Nacht mit gruseligen Filmen, die einen lange nach dem Abspann in den Albträumen heimsuchen. Doch welcher Film ist der perfekte für Halloween? Eigentlich kann es nur einen geben.

Mit Halloween – Die Nacht des Grauens lieferte Horror-Legende John Carpenter den ultimativen Halloween-Film ab und veränderte die Filmgeschichte für immer. Auch wenn der 1978 erschienene Slasher nicht der erste seiner Art ist, gilt er als prägender Meilenstein des Genres und hat zahlreiche Nachahmer nach sich gezogen.



Jetzt bei Amazon Prime: John Carpenters Halloween

Die Geschichte von Halloween beginnt im Jahr 1963, als der junge Michael Myers (Will Sandin) seine ältere Schwester ermordet und daraufhin in ein Sanatorium eingeliefert wird, in dem er den Rest seines Lebens verbringen soll. 15 Jahre später gelingt Myers (nun gespielt von Nick Castle) allerdings die Flucht und es folgt ein großes Übel.

Der Killer kehrt in seine Heimatstadt Haddonfield zurück und begibt sich auf die Suche nach einem neuen Opfer. In Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) wird er fündig. Sie soll die bevorstehende Halloween-Nacht nicht überleben. Womit Myers allerdings nicht gerechnet hat: Dieses Final Girl weiß sich zu wehren – und tut es auch.

Halloween verwandelte sich Ende der 1970er Jahre in eine Sensation. Mit gerade einmal 325.000 US-Dollar Budget setzte John Carpenter den Slasher um, der später wochenlang im Kino lief und weltweit über 70 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Diese Summe macht Halloween zu einem der profitabelsten Filme überhaupt.

Halloween ist eines der ganz großen Horror-Meisterwerke

Noch beeindruckender ist jedoch der Einfluss auf das Kino, denn fast alle nachfolgenden Slasher würden ohne Halloween in dieser Form nicht existieren. Carpenters Inszenierung ist ein Lehrstück in puncto Spannungsaufbau und die ikonische Gestaltung seines Killers kann selbst heute noch mühelos mit Grauensgestalten mithalten.

Zahlreiche Fortsetzungen sowie Neuauflagen sind in den vergangenen vier Dekaden entstanden. Kaum einer der zwölf nachfolgenden Filme hat es jedoch geschafft, den Geist des Originals noch einmal einzufangen. Carpenters Horror-Film genießt völlig zu Recht seinen Status als eines der ganz großen Horror-Meisterwerke.

Halloween könnt ihr aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen.

