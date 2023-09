Der vielleicht beste Kriegsfilm aller Zeiten mit 183 Minuten Laufzeit: Das ist die einzig wahre fürs Heimkino erhältliche Fassung

Bei Amazon bekommt ihr das Meisterwerk Apocalypse Now in einer 4K Collector's Edition inklusive Kinofassung. Dazu gibt es reichlich Bonusmaterial und sogar eine Doku in Spielfilmlänge.

Bei Francis Ford Coppolas packendem Kriegsepos muss man die ganz großen Superlative herausholen: Apocalypse Now gewann nicht nur 2 Oscars (bei 8 Nominierungen), sondern wurde im Jahr 2000 in die National Film Registry der Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen. Dort werden nur Ausnahmefilme ausgewählt, die als besonders erhaltenswert gelten.

Bei Amazon bekommt ihr die beste Heimkinofassung von Apocalypse Now. Die Collector's Edition enthält die originale Kinofassung aus dem Jahr 1979 und die beiden Extended Editions "The Final Cut", mit einer gewaltigen Laufzeit von 183 Minuten, und "Redux". Natürlich erhaltet ihr jede Menge Extras, etwa die 96-minütige Dokumentation Heart of Darkness, in der die dramatischen Ereignisse der Dreharbeiten aufgearbeitet wurden. Das macht insgesamt 4 Filme in einer Box.

Intensiv, eindringlich und visionär: Apocalypse Now ist ein zweieinhalb-stündiger Ritt durch die Hölle

Damit ist nicht nur die Hölle des Vietnamkrieges gemeint, denn die Handlung von Apocalypse Now könnte genauso gut in fast jedem anderen großen militärischen Konflikt spielen. Und doch bringt der gewählte Schauplatz sein ganz eigenes Grauen mit: Captain Willard (Martin Sheen) erhält den Auftrag, mit einem Patrouillenboot nach Kambodscha zu fahren, wo der durch den Krieg zum Psychopathen gewordene Colonel Walter E. Kurtz (Marlon Brando) einen brutalen Guerilla-Krieg gegen die kommunistische Armee Vietnams führt. In seinem persönlichen Feldzug wird er von seinen Soldaten fast schon gottgleich verehrt.

Willard und seine kleine Crew treffen auf den vom brutalen Krieg irrsinnig gewordenen Colonel Kilgore (Robert Duvall), der ihnen anfangs widerwillig, später dann umso enthusiastischer hilft. Der Angriff startet und wir erleben den ikonisch gewordenen Helikopterflug, untermalt mit den Klängen von Wagners Ritt der Walküre.

Apocalypse Now: Verschiedene Versionen und Bonusmaterial

Folgende Versionen von Apocalypse Now sind enthalten:

Kinofassung von 1979

Apocalypse Now Redux von 2001. Eine Fassung mit 49 Minuten zusätzlichen Szenen, die im Original gestrichen wurden

Coppolas bevorzugte Version und somit der Film in seiner vielleicht besten Form: Apocalypse Now Final Cut von 2019: In dieser Fassung wurden 20 Minuten der zusätzlichen Szenen aus Redux wieder gestrichen.

Heart of Darkness, 96-minütige Doku über die Dreharbeiten von 1991

Einführung und Audiokommentar des Regisseurs

Mehrere Making Ofs und Dokumentationen

Zusätzliche Szenen

Storyboard-Sammlung

Auszüge aus dem Drehbuch

Apocalypse Now ist in zahlreichen Listen der besten Filme aller Zeiten vertreten und gehört daher in jede gut sortierte Filmsammlung. Das sieht die Moviepilot-Community übrigens auch so, denn bei uns steht der Film bei 7,9 von 10 Punkten.

