Der Yellowstone-Schöpfer erfüllte in Staffel 5 ein jahrealtes Versprechen und schloss damit einen Kreis

Ein Yellowstone-Star bekam in Staffel 5 seinen großen Auftritt. Damit löste Taylor Sheridan ein Versprechen ein, das der Serienmacher seinem Darsteller Jahre zuvor gab.

Das vorläufige Ende von Yellowstone wurde vor wenigen Wochen mit dem lang erwarteten zweiten Teil der 5. Staffel besiegelt und sah den Western-Hit von Taylor Sheridan mit dem Exit von Kevin Costner konfrontiert. Während Sheridan die Serie durch Costners Abwesenheit womöglich zu einem verfrühten Abschluss brachte, glaubte ein Yellowstone-Star zunächst gar nicht daran, dass es überhaupt eine 5. Staffel geben wird. Für ihn kam jedoch erst in dieser Season der ganz große Auftritt.

Yellowstone-Star Josh Lucas bekam in Staffel 5 des Western-Hits seinen großen Auftritt

Josh Lucas schlüpfte für Yellowstone in die Rolle des jungen John Dutton. In den ersten beiden Staffeln der Western-Serie hatte er nur vereinzelt kurze Auftritte in Rückblenden. Taylor Sheridan versprach ihm jedoch damals, dass sein großer Auftritt noch kommen werde, wie Lucas 2023 im Gespräch mit Tell-Tale TV verriet:

Taylor erzählte mir vor fünf Jahren, dass die 5. Staffel viele Rückblenden erhalten werde. Und ich dachte, er sei verrückt und nicht, dass es jemals eine 5. Staffel geben würde. Ich habe nur gelacht und mit meinem Leben weitergemacht.

Fünf Jahre später erhielt Lucas tatsächlich einen Anruf von dem Serienmacher, um sein Versprechen einzulösen:

Er rief mich letztes Jahr an und sagte: 'Hier sind wir jetzt. Jetzt schreibe ich die Rückblenden, von denen ich gesagt habe, dass ich sie schreiben würde. Und sie werden die anderen, tiefergehenden Geschichten erzählen, die 20 Jahre zuvor passiert sind.' Es ist mit Sicherheit eine der interessantesten Herausforderungen, die ich als Schauspieler je hatte.

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 5 Teil 2 von Yellowstone: Der erste Teil der 5. Staffel gab uns einen umfangreicheren Einblick in die Vergangenheit von John Dutton, die jetzt als eine Art Vorbereitung auf dessen nahenden Figurentod in der Serie gelesen werden können. Sheridan inkludierte die Szenen beinahe so, als hätte er geahnt, welchen Weg die Serie gezwungenermaßen einschlagen wird. Ein Weg, der vor allem Josh Lucas in die Karten spielte. Spoiler Ende.

Wie geht es mit dem Yellowstone-Universum weiter?

Nach dem vorläufigen Finale der Hauptserie ist nun ein Spin-off um Beth und Rip in Planung. Darüber hinaus steht das Spin-off 1923 aktuell mit einer 2. Staffel in den Startlöchern. Weitere geplante Yellowstone-Spin-offs umfassen die Serien The Madison und Yellowstone: 6666.

Staffel 1 bis 5a von Yellowstone sowie alle bisher veröffentlichten Spin-offs könnt ihr aktuell bei Paramount+ im Abo streamen.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.



Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite Sensacine erschienen.