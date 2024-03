Yellowstone ist so erfolgreich wie nie und steht trotzdem vor dem Abgrund

Yellowstone ist ein Hit, aber steckt gleichzeitig in der Krise. Warum sich die Western-Serie bei Netflix lohnt und ob ihre Zukunft wirklich in Gefahr ist, erklären wir im Podcast.

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

Die Western-Serie ist enorm erfolgreich und findet auch in Deutschland immer mehr Fans, erst recht seit die ersten drei Staffeln bei Netflix verfügbar sind. In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte. Wir widmen uns außerdem der Krise hinter den Kulissen. Denn das Drama um Hauptdarsteller Kevin Costner und Serien-Schöpfer Taylor Sheridan ist fast so aufregend wie der Machtkampf in der Familie Dutton.

Yellowstone ist das größte Serien-Universum, das du noch nicht kennst

Yellowstone ist eine Mischung aus Western und Familienepos, das zwar ohne Drachen auskommt. Dafür gibt es mehrere Machtfraktionen, die den Duttons und ihrer weitläufigen Ranch an den Kragen wollen. Innerhalb der Familie hängt der Haussegen ebenfalls schief. Vater John (Kevin Costner) traut seinen Kindern nicht zu, die Geschicke der Ranch in Zukunft zu leiten, während die Kinder (Kelly Reilly, Luke Grimes, Wes Bentley) selbst mit dem Erbe des herrischen Cowboys vom alten Schlag hadern.

Game of Thrones trifft hier also sozusagen Der Pate und Giganten und das mit atemberaubenden Natur-Aufnahmen. Seit dem Start 2017 entwickelte sich die Western-Serie zum Quoten-Hit mit mehreren Ablegern.

Im Podcast erklären wir die Krise bei der Western-Serie

In den letzten Monaten machte Yellowstone jedoch durch die Querelen hinter den Kulissen auf sich aufmerksam. Im Podcast erklären wir, warum die Serie deswegen sogar ihren Star verliert – und ob sie sich trotzdem lohnt.

Themen in der Folge:

00:04:00 - Was ist Yellowstone und wer spielt mit?

00:15:49 - Taylor Sheridan und die Ideologie der Serie

00:33:12 - Die anderen Yellowstone-Serien

00:39:40 - Die Krise hinter den Kulissen erklärt

