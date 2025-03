Deshalb hat Sasha Alexander NCIS nach Staffel 2 wirklich verlassen – es war einer ultrabrutaler Serientod

Kaum ein Serientod in Navy CIS dürfte so fies gewesen sein wie der von Special Agent Caitlin Todd. Dabei war der Grund dafür erstaunlich simpel.

In der Krimi-Serie Navy CIS zählt der Abschied von Caitlin „Kate“ Todd (Sasha Alexander) zu dem, der Fan-Herzen am schmerzhaftesten brechen ließ. Dabei wurde die Figur sogar auf Wunsch der Schauspielerin persönlich hinaus geschrieben.

Kates Tod in NCIS war heftig – doch Sasha Alexander wollte gehen

Erst im Juli 2024 ging Screen Rant auf den Ausstieg von Sasha Alexander (Rizzoli & Isles) und den tragischen Tod ihrer Figur in NCIS ein. Kate stößt gleich in Staffel 1, Folge 1 Air Force One zu dem Team von Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon).

Im Team sticht sie nicht nur durch ihre psychologische Profiler-Ausbildung hervor, sondern auch mit ihrer direkten Art. Kates letzter Auftritt findet in der finalen 23. Episode von Staffel 2 namens Die Rückkehr statt.

So stirbt Kate in NCIS: Hier kommt es zu einem Schusswechsel auf einem Dach zwischen Kate, Gibbs, Tony DiNozzo (Michael Weatherly) und ihrem alten Gegenspieler Ari Haswari (Rudolf Martin). Den ersten Schuss kann Kate dank kugelsicherer Weste noch wegstecken. Kate, Gibbs und DiNozzo albern hiernach erleichtert herum, wobei DiNozzo seiner Kollegin ein Kompliment macht.

Gibbs kommentiert daraufhin, er würde DiNozzo ausnahmsweise recht geben. Kate erwidert lachend, dass sie nicht mehr geglaubt habe, diese Worte vor ihrem Tod aus Gibbs' Mund zu hören. Das ist der Moment, in dem Ari sie durch einen Kopfschuss tötet.

Der Grund für den Abgang: Dabei geschah Caitlin Todds Ableben übrigens auf ausdrücklichen Wunsch von Schauspielerin Sasha Alexander. So lässig Gibbs und Co. vor der Kamera auch wirken mögen – eine so umfangreiche Network-Serie mit über 20 Episoden pro Staffel zu drehen, ist für den Cast eine ziemliche Herausforderung.

Sasha Alexander sah sich dem intensiven Drehplan nicht mehr gewachsen und wollte NCIS verlassen. Dabei hinterließ sie eine große Lücke im NCIS-Team – und in den Herzen der trauernden Fangemeinde, der Kates heftige Todesszene sehr naheging.