Deutsche Sci-Fi nach Black Mirror-Vorbild? Retro-KI sorgt für Cyber-Horror im Netflix-Teaser

Im deutschen Sci-Fi-Projekt Cassandra von Netflix wird ein altes Smart Home aus den 70ern reaktiviert. Mit verheerenden Folgen für die frisch eingezogene Familie.

Es klingt wie das Konzept für eine Folge der dystopischen Sci-Fi-Serie Black Mirror, ist aber ein deutsches Miniserienprojekt, das ebenfalls bei Netflix beheimatet ist. In Cassandra von Drehbuchautor und Regisseur Benjamin Gutsche (Arthurs Gesetz) wird eine Familie von ihrem Retro-Smart Home terrorisiert, dessen KI sich bereits im Ankündigungs-Teaser unnötig unheilvoll zu Wort meldet:

Cassandra - S01 Ankündigung (Deutsch) HD

Dass deutsche Sci-Fi auch international auf Netflix funktionieren kann, stellte bisher am eindrucksvollsten das Zeitreisedrama Dark unter Beweis.



Cassandra: Deutsche Sci-Fi-Dystopie aus dem Hause Netflix

In der sechsteiligen Miniserie zieht Samira (Mina Tander) mit ihrer Familie in ein Haus ein, das seit 50 Jahren leersteht. Mit dem Einzug aktiviert sich auch die elektronische Haushaltshilfe Cassandra (Lavina Wilson), die schon in den 1970er Jahren entwickelt wurde und über ein entsprechend angestaubtes Weltbild verfügt. Sie kann hilfreich sein, hat aber auch ganz genaue Vorstellungen davon, wie die Dinge zu laufen haben und duldet keinerlei Fehltritte.

Natürlich dauert es nicht lange, bis sich die Angelegenheit in einen dystopischen KI-Alptraum verwandelt. Leute, die schon mit künstlichen Intelligenzen wie HAL9000 aus 2001: Odyssee im Weltraum oder GLaDOS aus den Portal-Videospielen zu tun hatten, können ein Lied davon singen.

Weitere Rollen haben Michael Klammer, Franz Hartwig, Mary Tölle, Joshua Kantara, Elias Grünthal und Filip Schnack in der Produktion von Rat Pack Filmproduktion.

Cassandra geht am 6. Februar 2025 international bei Netflix an den Start.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.