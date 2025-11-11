Deutscher Fantasy-Kult kehrt nach über 20 Jahren ins Kino zurück: So gut ist der neue Bibi Blocksberg-Film

Mit dem Fantasy-Abenteuer Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen kehrt die deutsche Hörspielkultfigur auf die Leinwand zurück. Mit zahlreichen Songs und perfekt besetztem Titelstar.

Elfie Donnellys Hörspielhexe Bibi Blocksberg ist seit sage und schreibe 45 Jahren und über 160 Folgen fester Audiobestandteil deutscher Kinderzimmer. Auf der Kinoleinwand herrschte aber jenseits der Bibi & Tina-Reithofableger seit 2004 Funkstille. Die spannendste Entwicklung war da noch der überraschend charmante Shojo-Manga* , denn mal ehrlich: Wozu braucht eine Hexe mit fliegendem Besen ein Pferd? So musste eine ganze Generation von Kindern ohne neuen Bibi-Solofilm auskommen.

Beendet wird diese kindergerechte Fantasy-Dürre jetzt mit Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen von Regisseur Gregor Schnitzler (Die Schule der magischen Tiere) und Drehbuchautorin Bettina Börgerding (Bibi & Tina), die Bibi zum großen Hexenkongress schicken.

Fantasy-Abenteuer made in Germany: Der neue Bibi Blockberg-Film versteht den Spaß am Hexen

Wer damals Bibi Blocksberg und Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen gesehen hat, wird sich am ehesten an den starken Cast erinnern. Vor allem Corinna Harfouch blieb mit schurkischen Gesangseinlagen im Gedächtnis, die Kids heute als unhinged bezeichnen würden. Das ist auch bei Das große Hexentreffen nicht anders. Bibi-Darstellerin Nala entpuppt sich aus dem Stand heraus als Casting-Glücksgriff und trägt den Film mit verschmitztem Charme, den sie ebenso mühelos und professionell aus dem Ärmel schüttelt, wie zahlreiche Tanz- und Gesangseinlagen. Doch nicht nur bei der Besetzung macht das neue Bibi Blocksberg-Abenteuer einiges richtig.

Die Songs bleiben wie die Laufzeit von 89 Minuten kurz und knackig, ohne die Handlung auszubremsen. Man geizt von Anfang an nicht mit spaßiger Hexerei – und ärgerliche Harry Potter-ismen werden auf ein Minimum gehalten. Die größte Potter-Parallele findet sich in Schurkin Servera (Heike Makatsch), die ein Slytherin-artiges Internat ohne Kontakt zur Menschenwelt führt, auf das sie Junghexen zwangsweise schicken will. Dazu muss sie beim großen Hexentreffen aber erst zum neuen Oberhaupt gewählt werden.

Im Laufe der angemessen einfach gehaltenen Handlung tun Bibi, ihre Hexenfreundinnen Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philomena Amari) plus Quotenjunge Star (Balthazar Gyan Alexis Kuppuswamy) alles, um dieses Schicksal abwenden. Doch Servera und ihr Schützling Navita (Shanti Celik) vom Grauen Internat spielen nicht mit fairen Mitteln und stürzen das Hexentreffen bald ins Chaos.

Im Gegensatz zum Vorgängerfilm überhebt man sich diesmal nicht an melodramatischen Momenten oder ethischen Hexereifragen, ob es etwa richtig oder falsch sei, körperliche Behinderungen wegzuzaubern. Man findet sogar einen Weg, die sonst so vernünftigen Spaßbremse-Erwachsenen für die Mitte des Films per Zaubertrank "aufzulockern" und Neustadt mit Schabernackzauberei zu überschwemmen. Das gibt wiederum Wirbelwind Bibi die Chance zu zeigen, dass sie auch verantwortungsvoll sein kann.

Hier der Trailer zu Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen:

Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen - Trailer (Deutsch) HD

Junghexen für Kinderrechte

Einfach heißt aber keinesfalls haltungslos. Eine starke Message über kindliche Selbst- oder zumindest Mitbestimmung sowie Wachsamkeit gegenüber Lügen der Machthungrigen gibt der Film mit auf den Weg. Und wenn Bibi sich am Ende des verhexten Abenteuers mit Mama Barbara (Rosalie Thomass) ausspricht, dürfte sogar der zynischsten Erwachsenenbegleitung die Augen feucht werden. Zudem werden selbst Hardcore-Fans begrüßen, dass man Bernhard Bocksberg (Friedrich Mücke) vom Hexerei-hassenden Stinkstiefel-Boomer in einen lieben Papa abgeändert hat, der seiner frechen Tochter einfach nicht böse sein kann – und sich sogar in eine Hexe verwandeln lässt.

Digitale Fantasy-Effekte lassen im Vergleich zu höher budgetierten US-Produktionen leicht zu wünschen übrig, werden aber mehr oder weniger von der übersättigten Werbespot-Ästhetik des Films verschluckt. Wann immer es geht, nutzte man immerhin auch praktische Effekte für die Hexerei. Ein engagierter Cast rund um Newcomerin Nala als perfekte Bibi, die von Fanfavoriten wie Karla Kolumna (Palina Rojinski) flankiert wird, lassen kleine Fans aber leicht über so manches Muggelmanko hinwegblicken.

Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen erhielt eine FSK-Altersfreigabe von 0 Jahren und läuft ab dem 11. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.

