Deutscher Regisseur hat die Trash-Version von Jurassic World 4 gedreht: Hier sind die ersten Bilder

Jurassic World 4: Rebirth erscheint in Kürze im Kino. Mit Jurassic: Reborn wird aber eine Woche zuvor bereits die Trash-Version des Sci-Fi-Blockbusters veröffentlicht.

Selbst Urzeitviecher sind nicht vor Nachahmern gefeit. Das gilt in diesem Fall auch für Jurassic World 4: Die Wiedergeburt: Wenige Tage vor Kinostart des Sci-Fi-Blockbusters erscheint mit Jurassic: Reborn nämlich eine Trash-Kopie. Zum Film des deutschen Regisseurs Marcel Walz (Blood Feast) gibt es jetzt die ersten Bilder.

Trash-Macher haben vor Jurassic World 4 schon Dune kopiert

Wie Deadline berichtet, soll Jurassic: Reborn am 24. Juni 2025 in ausgewählten US-Kinos und auf VOD erscheinen. Wann und ob der Blockbuster-Klon in Deutschland veröffentlicht wird, steht bisher noch nicht fest. Auf den ersten Bildern sind bereits einige Protagonisten zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut Bericht dreht sich der Film um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich auf einer einsamen Insel einer Dinosaurier-Bedrohung stellen müssen. Denn die künstlich neu gezüchteten Urzeitechsen drohen ihr Eiland zu verlassen und den Rest der Welt zu attackieren.

Geschichte und Titel klingen nach einem absichtlichen Klon von Jurassic World 4: Rebirth, in dem sich ebenfalls eine Gruppe von Protagonist:innen auf eine wissenschaftliche Mission begibt, eine einsame Insel durchstreift und gigantischen Dinosauriern gegenübersteht.

Nahe zum Kinostart eines großen Blockbusters eine günstig produzierte Kopie zu veröffentlichen, die dem Original in Name und Story-Grundzügen ähnelt, ist nicht neu. Das berüchtigte Produktionsstudio The Asylum gilt vielen als bestes Beispiel einer solchen Verkaufsstrategie. Die Firma hinter Jurassic: Reborn, Atomic Blonde Entertainment, hat zuvor unter anderem den Sci-Fi-Klon Planet Dune produziert.

In Jurassic: Reborn werden unter anderem Daniel Baldwin (John Carpenters Vampire) und E.R. Ruiz (Happy Face) vor der Kamera zu sehen sein.

Wann erscheint Jurassic World 4: Rebirth im Kino?

Jurassic World 4 wird am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos erscheinen.