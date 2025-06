Die 15 teuersten Serien aller Zeiten: Umstrittene Fantasy-Serie stellt alle in den Schatten

Welche ist die teuerste Serie aller Zeiten? Bevor Harry Potter womöglich Rekorde sprengt, gibt es hier die Liste mit den 15 teuersten Serien, darunter Andor, Ringe der Macht und Stranger Things.

Vor kurzem gab es Gerüchte, dass die kommende Harry Potter Serie die teuerste Serienproduktion aller Zeiten werden würde. Noch gibt es dafür keine Bestätigung von seriösen Quellen. HBO-Chef Casey Bloys verglich die geplanten Kosten der Fantasy-Großproduktion nämlich eher mit House of the Dragon (15 Millionen US-Dollar pro Folge oder mehr).

Die Gerüchte werfen aber eine Frage auf: Welche ist die bis jetzt teuerste Serie aller Zeiten? Immerhin sind die Budgets englischsprachiger Shows insbesondere nach dem Erfolg von Game of Thrones explodiert, da große Streaming-Dienste wie Amazon, Netflix und Disney+ ihre eigenen Blockbuster-Serien mit aufwendigen Effekten präsentieren wollten. Wir haben deswegen die Quellen durchforstet und die Liste der 15 teuersten Serien aller Zeiten zusammengestellt.

So ist die Liste der teuersten Serien aller Zeiten zustande gekommen:

Grundlage für das Ranking sind die Kosten pro Folge in einer Staffel , nicht die Gesamtkosten einer Staffel oder Serie

, nicht die Gesamtkosten einer Staffel oder Serie Pro Serie wird nur eine Staffel aufgeführt, und zwar die teuerste

Um den Vergleich der Serien zu vereinfachen, wurden die Angaben nicht an die Inflationsrate angepasst

Als Quellen dienten Angaben zum Gesamtbudget einer Staffel oder der durchschnittlichen Kosten pro Folge. Je nachdem, welche Angaben es gibt, wurde gegebenenfalls das Gesamtbudget auf die Folgenzahl heruntergerechnet

Bei Gleichstand entscheidet zuerst die Anzahl der Folgen, als Zweites das Alter der Serie

Im nachfolgenden Artikel listen wir die Serien von Platz 15 bis zur teuersten Serie überhaupt auf und geben jeweils die Gesamtkosten, die Kosten pro Folge und die Anzahl der Episoden an. So viel sei verraten: Netflix taucht in der Top 15 nur einmal auf und Platz 1 gehört einer Fantasy-Serie, über deren Qualität gestritten wird.