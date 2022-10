Ein 4K-Fernseher mit 65-Zoll-Bilddiagonale für weniger als 1.000 Euro? Das geht. Wir stellen euch die Top-5-Modelle dieser Preiskategorie vor und erklären, was ihr beim Kauf beachten müsst.

Ein neuer Fernseher soll her, aber in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage sucht ihr nach einem großen Modell für kleines Geld? Dann haben wir einige konkrete Tipps in Sachen Preis-Leistung für euch, die nicht nur mit einem großen Bildschirm mit 65 Zoll überzeugen, sondern auch mit brillantem 4K-Display und diversen Extras punkten können.

Wir stellen euch in unserer Kaufberatung fünf verschiedene 65-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung mehrerer namhafter Hersteller vor. Die Preise bewegen sich dabei im Bereich von unter 1.000 Euro. Um euch die Auswahl so übersichtlich wie möglich zu gestalten, erklären wir euch die Features und Vorteile der einzelnen Modelle und geben konkrete Empfehlungen, für wen sich welches TV-Gerät am ehesten eignet.



Warum lohnt sich ein 65-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung?

Der Kauf eines 4K-Fernsehers mit 65-Zoll-Bilddiagonale lohnt sich aus verschiedenen Gründen:



Viele Streaming-Dienste bieten mittlerweile eine große Auswahl an Inhalten in 4K-Auflösung an.



an. Eine Bilddiagonale von 65 Zoll (entspricht gut 1,65m) bietet ein großes Bild, das in den meisten Wohnzimmern ausreichend Platz findet, aber noch nicht den Abstand zum Sofa erfordert wie ein größerer Fernseher oder ein Beamer mit Leinwand



Aktuelle Spielekonsolen wie die PlayStation 5 und die Xbox Series S/X unterstützen die 4K-Auflösung, sodass ihr die neuesten Games in bestmöglicher Grafikqualität genießen könnt.

genießen könnt.

Der ultimative Preisleistungstipp: Günstiger 65-Zoll-Fernseher von LG für unter 600 Euro

© LG LG 65UP75009LF

Wer nicht unbedingt das allerneueste Modell im Wohnzimmer stehen haben muss, sollte sich unbedingt den LG 65UP75009LF näher anschauen. Dieses TV-Gerät aus dem Jahr 2021 bietet nicht nur einen unschlagbar günstigen Preis von unter 600 Euro, sondern auch eine dem Preis entsprechend umfangreiche Ausstattung. Weil der Fernseher über einen separaten Gaming-Optimizer verfügt, mit dem sich die Einstellungen an die Bedürfnisse von Videospielen anpassen lassen, eignet sich dieses Modell auch für Besitzer von Playstation, Xbox und Co.

Zum LG 65UP75009LF bei Amazon Preis: 599 Euro





5-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung für unter 1.000 Euro: Die besten Modelle für preisbewusste Filmfans

Wenn euch der günstige Fernseher von LG nicht zusagt, sind das unsere Alternativen. Die nachfolgenden Modelle unterstützen 4K-Auflösung und sind mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll ausgestattet.

Panasonic 65 Zoll Fernseher – Schmal, günstig und mit exzellentem DLNA-Support

© Panasonic Panasonic TX-65JXW854

Dieser Fernseher von Panasonic kostet bei Amazon derzeit günstige 799 Euro, ohne dass ihr Abstriche bei der Ausstattung machen müsst. Der Panasonic TX-65JXW854 unterstützt Dolby Vision, HDR10+ und DLNA – ihr könnt das Gerät also zum Streaming über euer Heimnetzwerk nutzen, wenn ihr beispielsweise einen PC oder eine Konsole in einem anderen Raum stehen habt. Das kontrastreiche Bild und die satten Farben ergänzen das gute Gesamtpaket, das in einem extra schmalen Gehäuse daherkommt.

Zum Panasonic TX-65JXW854 bei Amazon Preis: 799 Euro

Philips 65 Zoll Fernseher – Brillantes Bild dank Ambilight

© Philips Philips 65PUS8505

Der Philips 65PUS8505 schlägt mit einem Preis von knapp unter 1000 Euro zu Buche, überzeugt dafür aber auch mit einem besonders guten Bild und konstrastreichen Farben. Möglich machen das die intelligenten LEDs, die mit Philips’ Ambilight-Technologie betont augenfreundlich arbeiten. Dieser Fernseher unterstützt ebenfalls Dolby Vision und HDR10+, aber auch Dolby Atmos.

Zum Philips 65PUS8505 bei Amazon Preis: 983 Euro





Samsung QLED – Hoher Kontrast und gute Helligkeit für Kinofans

© Samsung Samsung GQ65Q60B

Samsung legt mit dem GQ65Q60B einen topaktuellen Einsteiger-QLED-Fernseher vor, der mit hohen nativen Kontrasten und einer herausragenden Helligkeit überzeugt. Dieses Gerät eignet sich vor allem für Cineasten, die in abgedunkelten Räumen ihre Lieblingsfilme und -serien anschauen möchten. Mit einem Preis von 985 Euro und damit mehr als 20 Prozent Rabatt gegenüber der UVP ist der Fernseher noch dazu ein echtes Schnäppchen.

Zum Samsung GQ65Q60B bei Amazon Preis: 985 Euro





LG 65UN71006LB – Ideal für Gamer:innen

© LG LG 65UN71006LB

Wer mit seinem neuen Fernseher am liebsten aktuelle Konsolenspiele zocken möchte, sollte sich den LG 65UN71006LB näher anschauen. Dieser 4K-Fernseher überzeugt nicht nur mit einem breiten Blickwinkel und klarem Bild, sondern auch mit einem besonders niedrigen Input-Lag. Das macht ihn besonders für Gamer:innen interessant. Auch der Preis kann sich mit 949 Euro durchaus sehen lassen.

Zum LG 65UN71006LB bei Amazon Preis: 949 Euro





