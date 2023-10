Die Moviepilot-Redaktion hat sich in die Welt der Horrorfilme der 2000er begeben und über Dutzende Filme hitzig diskutiert. Hier sind unsere 50 besten Horrorfilme der 2000er.

Um es nochmal zu betonen: Wir lieben Horrorfilme! Und deshalb konnten wir es nicht einfach bei unserer Top 50 der besten Horrorfilme seit 2010 belassen und haben uns nun in das Jahrzehnt der 2000er gewagt. Über 2 Monate lang haben wir uns J-Horror, Remakes, Folterfilme, französische Terrorfilme und todesmutig auch ein paar Found Footage-Filme angesehen, um aus Hunderten von Beiträgen die 50 besten Horrorfilme der Jahre 2000 bis 2009 zu ermitteln. Und wir garantieren euch: Mit unserem 1. Platz habt ihr sicher nicht gerechnet.

Welche Horrorfilme haben wir bewertet?

Nicht immer ist eine genaue Einordnung in das Horrorgenre möglich, weshalb wir einige hauptsächlich in einem anderen Genre - wie Drama, Fantasy oder Sci-Fi - beheimatete Filme mit wenigen Horrorelementen aus dieser Liste ausgeschlossen haben. Schweren Herzens haben wir uns daher auch dazu entschlossen, David Lynchs Fiebertraum Mulholland Drive zu disqualifizieren, der ansonsten konkurrenzlos auf Platz 1 gelandet wäre. Wenn euch also manch ein toller Horrorfilm auf dieser Liste fehlt, kann es sein, dass wir diesen einem anderen Genre zugeschrieben haben und ihn daher nicht berücksichtigen konnten.

Wie haben wir die besten Horrorfilme bewertet?

Da das Jahrzehnt der 2000er von vielen Franchises dominiert wurde, haben wir uns dazu entschlossen, nur einen Film pro Horrorfranchise in unserem Ranking zuzulassen. Doch wie sind wir überhaupt auf diese 50 Horror-Schmuckstücke gekommen? Mit einem Blick auf Vielseitigkeit haben wir uns in den Streaming-Videotheken und Max' umfangreicher Horrorsammlung nochmal unzählige Schocker angesehen und viele Wochen später in einer Diskussionsrunde über die Top 20 dieser Liste gemeinsam debattiert. Die Plätze 21 bis 50 sind unsere Wild Cards. So konnte jeder von uns abwechselnd seine persönlichen Lieblinge mit unterbringen. Und da sich unsere Lieblings-Horrorfilme nicht immer in vordefinierte (Sub-)Genre-Schubladen stecken lassen, haben wir uns für jeden Film ein individuelles Genre ausgedacht.