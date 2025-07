Die 6 besten Serien des Jahres (bis jetzt): Was du 2025 unbedingt sehen musst

Welche Serien laufen 2025? Von Ballett-Drama bis zum verrückten Serien-Twist: Wir stellen die besten Serien-Highlights des Jahres vor! Jetzt reinschauen und Geheimtipps entdecken!

Das erste Halbjahr 2025 hatte einige Serien-Highlights zu bieten. Auch das Moviepilot-Video-Team um Bea und Hardy hat fleißig gestreamt und verrät im aktuellen Video die absoluten Top-Empfehlungen. Doch welche Serien haben es wirklich verdient, auf der Watchlist zu landen? Von stressigen Hollywood-Dramen bis hin zu überraschenden Mystery-Thrillern – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Lass dich inspirieren und entdecke neue Lieblingsserien!

Welche Serien 2025 begeistern? Schau dir hier das Video an!

Schnell wird klar: Die Auswahl für die besten Serien des Jahres ist riesig! Eine Empfehlung ist die Serie The Studio, die als "The Bear für Hollywood" beschrieben wird. Sie zeigt den Stress und die Absurditäten der Filmindustrie. Seth Rogen spielt einen Produzenten, der versucht, Blockbuster-Filme zu produzieren, die auch künstlerischen Ansprüchen genügen. Zahlreiche Prominente wie Martin Scorsese spielen sich selbst oder fiktive Rollen.

Eine weitere Top-Empfehlung ist die Amazon Prime Serie Étoile, die in der Welt des Balletts spielt. Die Serie handelt von einer Ballettschule in New York und einer in Paris, die Talente austauschen. Étoile zeichnet sich durch schnelle Dialoge und skurrile Charaktere aus und wurde unter anderem von Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls) kreiert.

The Last of Us darf bei den besten Serien 2025 nicht fehlen

The Last of Us ist alles andere als ein Geheimtipp, aber Staffel 2 darf in der Diskussion von Bea und Hardy nicht fehlen. Trotz Kontroversen bleibt die Serie ein spannendes Projekt, das die Herausforderungen der Adaption eines Videospiels frontal angeht. Die filmische Umsetzung und die Auseinandersetzung mit den Spielmechaniken machen The Last of Us zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Serie nimmt sich Freiheiten bei der Adaption und versucht, den Effekt des Spiels auf ein passives Medium zu übertragen.

Ein weiterer Tipp ist die Miniserie Dying for Sex mit Michelle Williams. Die Serie erzählt die Geschichte einer Frau, die nach einer Krebsdiagnose ihr Leben neu entdeckt und sich auf die Suche nach sexueller Erfüllung begibt. Dying for Sex ist nicht nur ein Drama, sondern auch eine Auseinandersetzung mit dem Menschsein. Die Serie handelt von Selbstfindung in den letzten Wochen und Monaten vor dem Tod.

Noch mehr Serien-Tipps:

Außerdem wird die Serie Paradise empfohlen, ein Mystery-Thriller mit Sterling K. Brown und einigen überraschenden Wendungen. Die Serie handelt von einem toten Präsidenten und einem Sicherheitschef, der seine Unschuld beweisen muss. Paradise bietet schon früh einen überraschenden Twist und eröffnet danach eine ganz neue Handlungsebene.

Wer einen deutschen Serien-Tipp sucht, sollte sich hingegen Tschappel von ZDFneo vormerken. Im Video erklärt Bea, warum ausgerechnet diese Serie ihr Herz erobert hat.

Hier kannst du die besten Serien streamen

Tschappel gehört zum kostenlosen Online-Angebot des ZDF. Paradise und Dying for Sex streamen im Katalog von Disney+. The Last of Us ist bei Sky/WOW sowie in der Kaufversion bei Amazon und anderen Anbietern zu finden. Étoile gehört zum Angebot von Amazon Prime Video und The Studio streamt bei Apple TV+.