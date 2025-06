Die 20 besten Serien 2025 zum Halbjahr: Platz 1 ist ein Netflix-Hit, den niemand hat kommen sehen

Welche sind die besten Serien des Jahres 2025? Das Moviepilot-Team hat die Top 20 der ersten Jahreshälfte bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr gewählt.

Das Jahr ist halb rum und hinter uns liegen schon Hunderte von Serienstarts, die selbst die fleißigsten Serienjunkies wieder an ihre Grenzen brachten. Aber welche Serien bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. haben sich wirklich gelohnt? Welche Serien-Blockbuster und Geheimtipps gehören auf jede Watchlist? Zum Glück gibt es ja Toplisten!

Damit ihr in den Massen an Neuheiten einen Überblick bekommt und keine Serienperle verpasst, haben wir für euch die 20 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2025 gewählt. Ein kleiner Spoiler vorweg: Netflix hat es mit nur einer Serie in die Top 10 unseres Rankings geschafft.

So entstand die Liste der 20 besten Serien 2025?

Wie bei den Jahresend-Toplisten (hier findet ihr die Top 25 Serien 2024 und die Top 25 Filme 2024) wurden im Moviepilot-Team Einzellisten mit persönlichen Top 10s aus der ersten Jahreshälfte erstellt. Bei der Auswertung der Listen gab es wie immer ein paar Regeln:

Voraussetzung für die Serien war ein deutscher Streaming- oder TV-Start zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 30. Juni 2025.



Auf den Top 10-Listen wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Alle Punkte wurden für das finale Ranking zusammengerechnet und heraus kam die Top 20.

Insgesamt 42 verschiedene Serien wurden nominiert.



Die besten Serien 2025 bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr – Platz 20 bis 11

Ein paar Serien-Favoriten der Moviepilot-Redaktion haben den Einzug in die Top 10 knapp verpasst. Vorenthalten wollen wir sie euch aber nicht. Diese Titel belegen mit knappen Abständen die Plätze 20 bis 11:

Die besten Serien 2025 – Platz 10: Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again - S01 Trailer (Deutsch) HD

Über sechs Jahre nach dem vorzeitigen Ende der Defenders-Saga hat das Marvel Cinematic Universe mit Daredevil: Born Again eine Renaissance der Netflix-Superhelden bei Disney+ eingeläutet. Hier versuchen die ehemaligen Erzfeinde Matt Murdock und Wilson Fisk ihre dunkle Vergangenheit abzustreifen und scheitern schließlich an ihren Erwartungen an ein kaputtes System. Das knallharte Ergebnis begeistert als Blaupause für zukünftige MCU-Serien und schürt mit einem superbrutalen Finale direkt die Vorfreude auf Staffel 2.

Daredevil: Born Again streamt bei Disney+

Die besten Serien 2025 – Platz 9: MobLand

MobLand - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nach dem Spionage-Thriller The Day of the Jackal wechselt Serienschöpfer Ronan Bennett mit seinem neuesten Projekt ins Gangster-Genre. MobLand - Familie bis aufs Blut entfesselt Machtkämpfe und Intrigen der dysfunktionalen Gangsterfamilie Harrigan, während ihr Fixer Harry eine totale Eskalation verhindern muss. Aufgewertet wird die Crime-Saga durch exzellente Performances von Pierce Brosnan, Helen Mirren und Tom Hardy.

MobLand streamt bei Paramount+

Die besten Serien 2025 – Platz 8: Die perfekte Schwester

Die perfekte Schwester - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die perfekte Schwester bringt unerwarteten, frischen Wind ins Thriller-Genre. Elizabeth Banks und Jessica Biel werden darin zu entfremdeten Schwestern, deren Leben durch einen Mord in der Familie in den Abgrund zu stürzen droht. Bis zur letzten Sekunde lässt die Mördersuche mitfiebern, während die abwechslungsreiche Geschichte zwischen Familiendrama, Gerichtsthriller und sogar Gesellschaftssatire vor allem mit ihrem ambivalenten Power-Duo in den Bann zieht.

Die perfekte Schwester streamt bei Prime Video

Die besten Serien 2025 – Platz 7: Murderbot

Murderbot - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dystopisch, aber auch hoffnungsvoll ist die Zukunftsvision von Murderbot, die als Mix aus spannender Robo-Action, Weltraum-Abenteuer und Cyberpunk-Comedy zu unterhalten weiß. Inmitten ausbeuterischer Konzerne und liebenswerter Wissenschafts-Hippies möchte hier ein Cyborg mit künstlicher Intelligenz und Sozialphobie eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, um Serien zu bingen. Aus dieser Prämisse entwickelt sich ein völlig schräger, überraschend herzlicher und unvergleichlicher Genre-Trip – und die bisher beste neue Sci-Fi-Serie 2025. Oder wie SecUnit es beschreiben würde: Premium Quality Entertainment!

Murderbot streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2025 – Platz 6: The White Lotus, Staffel 3

The White Lotus - S03 Trailer (Deutsch) HD

Furchtbare, reiche Menschen im Luxusparadies sorgen auch in Staffel 3 von Mike Whites Anthologie-Serie The White Lotus, die diesmal nach Thailand führt, wieder für jede Menge unbequeme wie bizarre Momente und tödliches Karma. Parker Poseys Aussprache von "Buddhism!" und die brüderliche Liebe der Ratliff-Geschwister werden noch lange unsere Albträume heimsuchen – und Staffel 4 kann gar nicht schnell genug kommen.

The White Lotus streamt bei Sky und WOW

Die besten Serien 2025 – Platz 5: Andor, Staffel 2

Andor - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

Die 2. und letzte Staffel von Andor zeigt uns ein weiteres Mal die abgründigste und düsterste Seite des Star Wars-Universums in Form eines kompromisslosen Serien-Meisterwerks, das unseren Blick auf die Sternensaga völlig verändert. Mit großen Schritten bringt jeder Arc den Rebellen-Captain Cassian Andor den Ereignissen von Rogue One und damit seinem tragischen Schicksal ein Stück näher, während erneut moralische Grauzonen und Charakterbeziehungen mit perfekt geschliffenen Drehbüchern und komplexen Figuren durchleuchtet werden.

Andor streamt bei Disney+

Die besten Serien 2025 – Platz 4: Severance, Staffel 2

Severance - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die Firma Lumon schickt ihre Angestellten mit einer technisch aufgetrennten Work-Life-Balance direkt in die Untiefen der Bürohölle. Mit cleverem Konzept und tonnenweise Rätseln wurde Severance im Jahr 2022 zum genialen Serien-Tipp, der es auf Anhieb auf unsere Liste der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends schaffte. Mit großen Ambitionen, überraschend vielen Antworten und einer erneut brillanten Inszenierung kann sich Dan Ericksons groteske Unternehmens-Satire in der meisterhaften Staffel 2 selbst übertreffen.

Severance streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2025 – Platz 3: The Last of Us, Staffel 2

The Last of Us - S02 Trailer (Deutsch) HD

Kaum eine Videospiel-Verfilmung konnte derartige Begeisterungsstürme auslösen wie die HBO-Serie The Last of Us. In Staffel 2 adaptiert das Endzeit-Drama mit Ellie und Joel nun den ersten Teil des Games The Last of Us Part II und trumpft dabei mit spannenden neuen Figuren, verbesserter Horror-Action sowie mutigen Richtungswechseln auf. Auch wenn die Meinungen über einige Änderungen auseinandergehen, bleibt die Fortsetzung dennoch ein herausforderndes, mitreißendes und niederschmetterndes Serienerlebnis, das zu den großen Höhenpunkten des bisherigen Serienjahres zählt.

The Last of Us streamt bei Sky und WOW

Die besten Serien 2025 – Platz 2: The Studio

The Studio - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie chaotisch es hinter den Kulissen Hollywoods zugeht, zeigt uns The Studio durch die Augen des idealistischen Studio-Chefs Matt Remick (Seth Rogen), der sich mit wetteifernden Produzent:innen, kleinen wie großen Filmset-Katastrophen und den fragilen Egos von Schauspiel-Stars und Regie-Maestros herumschlagen muss. Mit reichlich Filmleidenschaft, manischer Energie und absurdesten Eskalationen schwingt sich die bissige und brillante Comedy-Satire zu einem Highlight auf, das kein Filmfan verpassen sollte. Nur eine Serie konnte 2025 dieses berauschende Erlebnis noch toppen.

The Studio streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2025 – Platz 1: Adolescence

Adolescence - S01 Trailer (Deutsch) HD

In Adolescence wird der 13-jährige Jamie Miller verhaftet, weil er eine Mitschülerin ermordet haben soll. Mögliche Gründe für diese unfassbare Tat erforschen die vier Episoden mit vier technisch beeindruckenden Plansequenzen, die nicht nur die intensiven Performances der Darstellenden unterstreichen, sondern uns quälend nah ans aufwühlende Geschehen bringen.

Die Serie trat international Diskurse über die Einflüsse toxischer Männerbewegungen auf Jugendliche los und schrieb eine Erfolgsgeschichte, die niemand zuvor hatte kommen sehen. Adolescence ergatterte in Windeseile einen Platz unter den meistgeschauten Netflix-Serien aller Zeiten – und auf unserer Liste der größten Serien-Highlights des Jahres.

Adolescence streamt bei Netflix

Ob es in den kommenden Monaten noch eine andere Serie schaffen wird, diese meisterhaften Erlebnisse zu übertrumpfen? Wir werden euch Ende des Jahres auf den neusten Stand der besten Serien 2025 bringen.