Die 7 besten Geschenke für Super Mario-Fans: Feuer spuckender Bowser, Piranha-Lampe und mehr

Pünktlich zum Kinostart von Super Mario Bros. präsentieren wir euch in unserer Kaufberatung die besten Geschenke für Fans des italienischen Klempners.

Mit Super Mario Bros. will es Nintendo noch einmal wissen und die Schande vergessen machen, als die der gleichnamige Film aus dem Jahr 1993 bis heute gilt: Am 5. April 2023 kommt der Super Mario Bros. Film mit Chris Pratt in der Hauptrolle in die deutschen Kinos.



Damit ihr perfekt auf euren Kinobesuch vorbereitet seid, haben wir in dieser Kaufberatung das beste Merchandise rund um den italienischen Klempner zusammenstellt. Hier findet ihr sowohl passende Kostüme für den großen Tag als auch diverse stylische Deko-Objekte und Geschenke.



Die besten Geschenke für Super-Mario-Fans: Kostüme für Mario und Luigi

Wenn ihr euch den Super Mario Bros. Film im Kino anschauen möchtet, braucht ihr das passende Outfit. Diese Kostüme sind nicht nur günstig, sondern sowohl für Erwachsene als auch für Kinder erhältlich. Dann könnt ihr als ganze Familie zünftig gekleidet die Abenteuer von Mario, Luigi und Peach auf der großen Leinwand verfolgen.



Jedes Kostüm besteht aus einem Anzug mit Langarm-Shirt und Hose, der ikonischen Mütze und einem Schnauzbart. Ihr könnt jedes Outfit in verschiedenen Größen kaufen und zahlt je nach Modell zwischen 16 und 40 Euro.



Die besten Geschenke für Super-Mario-Fans: Piranha-Lampe

Amazon Super Mario Piranha-Lampe

Die ikonische Piranha-Pflanze kennen Fans schon aus den ersten Super-Mario-Spielen - und sie wird mit Sicherheit auch wieder den ein oder anderen Auftritt im kommenden Kinofilm spendiert bekommen. Amazon verkauft eine offiziell lizenzierte Lampe im Design der Piranha-Pflanze, die nicht nur auf eurem Nachttisch zum Blickfang wird.



Die Piranha-Lampe kostet knapp 35 Euro, misst 33 Zentimeter in der Höhe und lässt sich per USB-Kabel betreiben. Ihr könnt sie also an euren PC anschließen oder mit einem entsprechenden Adapter direkt mit einer Steckdose verbinden.

Die besten Geschenke für Super-Mario-Fans: Lego-Sets

Die Lego-Welle ist mittlerweile auch über das Super-Mario-Franchise hereingeschwappt, weshalb ihr bei Amazon eine ganze Reihe unterschiedlicher Lego-Sets mit dem italienischen Klempner kaufen könnt. Wir haben euch hier stellvertretend ein paar coole Varianten zusammengestellt.

Die Preise der Sets variieren Lego-typisch zwischen 40 und fast 200 Euro. Ihr könnt sie beliebig miteinander kombinieren und mit weiteren Sets erweitern.



Die besten Geschenke für Super-Mario-Fans: X Rocker Gamingstuhl



Wer in Erinnerungen schwelgen oder das neueste Super-Mario-Spiel auf der Nintendo Switch zocken möchte, braucht eine bequeme Sitzgelegenheit. Der Gamingstuhl von X Rocker, der sich zwar explizit an Kinder richtet, aber auch für Erwachsene nutzbar ist, kommt da wie gerufen.

Ihr bekommt diesen ungewöhnlichen Stuhl in verschiedenen Varianten zu Preisen zwischen 90 und 140 Euro, je nach Design. Der Stuhl ist mit Kunstleder überzogen und lässt sich zusammenklappen. Dadurch könnt ihr ihn einfach in einer Ecke verstauen, wenn ihr ihn nicht mehr benötigt.



Die besten Geschenke für Super-Mario-Fans: Feuerspuckende Bowser Figur

Amazon/Jakks Pacific Super Mario Bowser Figur

Action-Figuren sind der absolute Klassiker im Bereich Merchandise, aber diese Bowser-Figur ist etwas ganz Besonderes. Sie simuliert nämlich das Feuerspucken des ikonischen Mario-Bösewichts.



Über einen integrierten Vernebler, den ihr per Pipette mit Wasser auffüllt, und eine spezielle Beleuchtung im Inneren von Bowsers Maul kann die Figur auf Knopfdruck tatsächlich "Feuer speien". Der Effekt sieht ziemlich cool aus und lässt echtes Super-Mario-Feeling aufkommen. Die Figur selbst kostet schmale 35 Euro und ist rund 18 Zentimeter groß sowie original lizenziert.



Die besten Geschenke für Super-Mario-Fans: Diorama Set

Wenn euch die bisherigen Merchandise-Ideen zu groß oder zu teuer waren, haben wir noch einen Tipp für euch: Wie wäre es mit einem kleinen Diorama-Set, mit dem ihr eure Film-Sammlung im Regal verschönern könnt?

Diese Sets, von denen es bei Amazon eine bunte Auswahl verschiedener Varianten gibt, bekommt ihr bereits ab 12 Euro pro Stück. Die Figuren sind jeweils etwa 6 Zentimeter hoch und machen sich damit perfekt als Deko. Außerdem besitzen alle Sets eine originale Nintendo-Lizenz.



Die besten Geschenke für Super-Mario-Fans: Keksdose

Wenn ihr auf nützliches Merchandise steht, die Piranha-Lampe aber eher nicht so euer Ding ist, dann kommt vielleicht diese coole Keksdose für euch infrage. Die Dose ist einer Fragezeichen-Box aus den Super-Mario-Spielen nachempfunden und für Fans ein echter Blickfang.

Bei Amazon gibt es die Keksdose derzeit für rund 45 Euro. Sie besteht aus Porzellan und verfügt über einen abnehmbaren Deckel.

