Die Bachelors 2025: Alle Infos zu den Männern, Kandidatinnen und Sendeterminen im Überblick

Der Bachelor ist ein echtes TV-Original. Inzwischen lädt RTL zum 15. Mal (!) zur Datingshow. Wie im letzten Jahr gehen sogar gleich zwei Bachelors ins Rennen. Wir verraten euch alle wichtigen Infos zu den Rosenkavalieren, Teilnehmerinnen, Sendeterminen und mehr.

Endlich ist es wieder so weit: Die kultigste Datingshow Deutschlands kehrt mit einer 15. Staffel zurück. Alles, was ihr zu den Bachelors, Kandidatinnen, Sendeterminen und Co. wissen müsst, gibt es hier im Überblick.

Sie sind die Bachelors 2025

Felix Stein (32):

Der Berliner Fotograf ist eine echte Sportskanone und teilt seine Leidenschaft für Fitness auf Social Media. Er ist seit fünf Jahren Single und genießt die Zeit als Papa für seinen Sohn. Er liebt es, Akzente nachzumachen und ist leidenschaftlicher Hobby-Fußballer.

Martin Braun (35):

Martin ist Versicherungsfachmann, lebt in Köln und blüht in seiner Rolle als zweifacher Papa total auf. Er liebt es, Touren mit seinem Motorrad zu übernehmen und betreibt viel Sport. Er ist seit fast 4 Jahren Single und will das schleunigst wieder ändern.

Diese Ladys wollen das Herz der Bachelors erobern

Ann-Kathrin (35), PR-Beraterin aus Mülheim an der Ruhr

Aylin (32), Inhaberin einer Kosmetik-Filiale aus München

Christina (28), Social Media Managerin, Stewardess und Studentin aus Köln

Clara (27), Producerin aus Hamburg

Corinna (27), Personalentwicklerin aus Offenbach

Esra (28), Hochzeits- & Eventplanerin aus Düsseldorf

Hannah (25), Studentin und Talent Managerin aus Köln

Isabelle (31), Immobilienmaklerin aus Düsseldorf

Lena (30), Digital Sales Managerin aus Berlin

Leonie (26), Speditionskauffrau aus Ostfildern

Linda (27), Assistenz im Social Media Bereich, Berlin

Lisann (30), Lehramtsstudentin aus Halle

Louisa (31), Direktionsbeauftragte aus Brücken

Mareike (31), Sport- und Gesundheitstrainerin aus Düsseldorf

Michelle (31), Supply Chain Managerin aus Duisburg

Nadine H. (30), Social Media Projektmanagerin aus Köln

Nadine M. (27), Wimpernstylistin aus Hamburg

Natalie (34), Hair & Make-up Artist aus Ingolstadt

Paulina (26), Engagement Managerin aus Hamburg

Regina (29), Managerin in einer Schönheitspraxis aus Düsseldorf

Sarah (36), Kauffrau für Bürokommunikation aus Berlin

Seyma (31), Fachreferentin aus Schwäbisch Gmünd

Teresa (32), Projektmanagerin aus Graz

Vanessa (31), Vermögens-Kundenberaterin aus Regensburg

Viktoria (26), Influencerin aus Sindelfingen

Viviane (34), Operationstechnische Assistentin aus Verden

Dann läuft Die Bachelors 2025: Alle Sendetermine bei RTL & RTL+ im Überblick

Voraussichtlich wird es 10 Folgen geben. Im linearen TV sehen die Sendetermine wie folgt aus:

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 25. Juni 2025

Mittwoch, 25. Juni 2025 Folge 3: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 4: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 8: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 9: Mittwoch, 13. August 2025

Mittwoch, 13. August 2025 Folge 10: Mittwoch, 20. August 2025

Folge 1: Mittwoch, 11. Juni 2025

Mittwoch, 11. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 3: Mittwoch, 25. Juni 2025

Mittwoch, 25. Juni 2025 Folge 4: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 8: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 9: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 10: Mittwoch, 13. August 2025

Sind Die Bachelors-Paare 2024 noch zusammen?

Bei RTL+ geht es bereits eine Woche früher, am Mittwoch, dem 11. Juni 2025, los. So sehen die Sendetermine beim Streamingdienst aus:

2024 gab es zum ersten Mal zwei Bachelors bei der beliebten Datingshow zu sehen. Sebastian Klaus ist nicht mehr mit seiner Auserwählten Larissa zusammen, hat aber abseits der Show die große Liebe gefunden. Bei Dennis Gries hat es direkt geklappt: Er ist immer noch mit Katja zusammen.

Wo wird Die Bachelors 2025 gedreht?

RTL entführt Die Bachelors an ein besonders malerisches Traumziel: Die 15. Staffel wurde in Südafrika gedreht.