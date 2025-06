RTL Zwei-Kultserie feiert nach 3 Jahren Comeback: Fans müssen sich auf Veränderungen gefasst machen

Lange ist es her, dass Krass Schule – Die jungen Lehrer über die TV-Bildschirme geflimmert ist. Jetzt feiert das Format sein Comeback – und so könnt ihr sie schauen.

Krass Schule - Die jungen Lehrer ist eine deutsche Scripted-Reality-Serie, die von 2018 bis 2022 auf RTL Zwei ausgestrahlt wurde. Die Serie begleitete eine Gruppe von Referendaren an der fiktiven Erich-Felbert-Gesamtschule in Köln und zeigte ihren Alltag zwischen Unterricht, privaten Konflikten und zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Serie erfreute sich besonders bei jüngeren Zuschauern großer Beliebtheit und erzielte hohe Abrufzahlen auf YouTube und Instagram. Trotzdem wurde sie aufgrund rückläufiger Quoten eingestellt. Jetzt gibt es für Fans aber allen Grund zur Freude: Krass Schule kehrt zurück.

Krass Schule feiert Comeback: Dann läuft die Kultserie wieder

RTL Zwei setzt im Vorabendprogramm erneut auf Krass Schule, doch anders als erwartet, wie der Sender offiziell bestätigte. Die Serie gehörte immerhin vier Jahre zum festen Bestandteil des Programms. Für Fans hat das Warten bald ein Ende: Ab 1. Juli werden die neuen Folgen von Krass Schule exklusiv auf RTL+ ausgestrahlt. Jeden Dienstag und Donnerstag soll es ab dann eine neue Episode geben. Eine TV-Ausstrahlung ist bislang noch nicht geplant.

Darum geht es in der neuen Staffel Krass Schule

Fans dürfen sich neben neuen Gesichtern auch über altbekannte Darsteller:innen freuen. So wird sich die Handlung um den Lehrer Dietrich Notling (gespielt von Thomas Adamek) drehen. Er gründet eine eigene Nachhilfeschule und wird dabei von alten Kolleg:innen unterstützt: Thea (Aline Jost), Jessi (Jessica Faust), Felix (Kevin Reumann) und Ex-Schülerin Rosa (Janina Andre).

In der Auftaktfolge soll es vor allem um die Eröffnung der Nachhilfeschule gehen, bei der natürlich nicht alles nach Plan läuft. Rosa muss außerdem eine Entscheidung in ihrer Beziehung zu Leonard treffen. Zuschauende können sich auf Liebeskrisen, WG-Sorgen und viel Drama freuen. Außerdem nimmt die Serie aktuelle Themen auf und zeigt sie in vielschichtigen Geschichten.